Минобороны показало, как «Аллигаторы» щелкают «Козаки» и блиндажи ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

На кадрах экипажи двух «Аллигаторов» поднимают бронемашины в воздух. Цель им поставлена: уничтожить опорный пункт ВСУ на кромке лесополосы. Ударные вертолеты идут весь маршрут на предельно малой высоте. Их вертолеты, как крылатые ракеты ныряют в ложбины, огибают холмы.

За несколько километров до вражеского блиндажа ведущий Ка-52 замечает по курсу в поле украинский бронетранспортер «Козак». Не меняя курс, один из «Аллигаторов» наносит по нему удар управляемой ракетой. А через несколько километров боевые машины резко взмывают вверх и неуправляемыми ракетами бьют залпом с обоих бортов по опорному пункту ВСУ.

«После удара резкий, до перегрузок системы управления, крен вправо, снижение высоты до предельной, не больше двух метров от земли. И на скорости больше 100 километров в час – прочь из зоны поражения ПВО противника», - комментируют кадры в Минобороны.

Летчики не боятся украинского ПВО.

«…Армейская авиация летает на предельно малых высотах. Те высоты, на которых мы работаем, далеки от тех высот, на которых они могут засечь нас. Поэтому, в основном, этих зенитно-ракетных комплексов мы не остерегаемся. Потому что ходим низко и в ложбинах, использую рельефы местности…», - рассказал журналистам командир экипажа вертолета Ка-52 Александр, который разменял свои первые 150 боевых вылетов в зоне СВО.

Пилот рассказал, что «Аллигатор» прощает многие ошибки пилотирования, а также позволяет «в особо критичных ситуациях выходить на предельные и запредельные для него перегрузки и умело маневрировать в очень ограниченном пространстве».

«У разведывательно-ударного вертолета Ка-52 нет изъянов. Каждый боевой вылет - успешный, а попадания всегда точно в цель. Равных в небе ему попросту нет. Ка-52 может, как охранять - сопровождать транспортные вертолеты, так и нападать, нанося внезапные удары по укрепрайонам и позициям националистов, даже не подлетая к ним. Атакует на расстоянии в несколько километров», -отмечают в Минобороны России.