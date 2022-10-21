В России предложили регулировать сферу психологической помощи

Декан факультета психологии МГУ Зинченко рассказал, на чем сосредоточится новый федеральный закон, регулирующий сферу психологической помощи Фото: Shutterstock

Два года пандемии, периоды изоляции, накаляющаяся обстановка в мире и специальная военная операция, частичная мобилизация и тревога за своих родных и близких. Кажется, количество стрессоров за последнее время увеличилось, а психическое напряжение возросло, спровоцировав повышенный спрос на услуги по психологической поддержке. По данным, озвученным президентом Российского психологического общества, деканом факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова Юрием Зинченко во время круглого стола на тему «Обеспечение психологического благополучия населения» в МИА «Россия сегодня», каждый седьмой человек в мире нуждается в той или иной помощи по восстановлению своего ментального благополучия. Иметь своего психолога – теперь не мода, а необходимость. На этом фоне вновь актуальной стала разработка федерального закона, направленного на регулирование сферы оказания услуг по психологической помощи, обсуждение которого началось еще в 2014-м году.

- Мы не за то, чтобы было еще одно министерство – психологии, а за то, чтобы государство гарантировало населению получение бесплатной (в каком-то объеме) и профессиональной психологической помощи, - говорит Юрий Зинченко. – Этот рынок у нас сейчас дикий и больше запросов на помощь мага, колдуна и экстрасенса, чем профессионального психолога.

При этом закон не будет закрывать шаманам и ворожеям дорогу к своему клиенту, вот только называть это психологической помощью будет нельзя.

- Плацебо-эффект никто не отменял, те, кто ходили к гадалкам и астрологам, могут так туда и ходить, вопрос в том, чтобы было различие: вот есть эти «котлеты», а есть психологическая помощь, - считает Юрий Зинченко.

Важные моменты – закрепить законодательно права того, кто за психологической помощью пришел, чтобы он после одной сессии не остался вдруг со своими проблемами один на один. Оговорить, с какого возраста подросток может самостоятельно находиться на приеме у психолога, а самое первостепенное, прописать, кто вообще такой – психолог, какие есть минимальные требования к его подготовке, опыту работы, к периодичности, с которой свою квалификацию нужно подтверждать. Пока речь идет о том, что психолог должен будет проходить переаттестацию раз в пять лет.

- Закон должен создавать зону ближайшего развития для психологов, - считает Юрий Зинченко. – Мы не говорим о том, чтобы действующих профессиональных психологов выбросить куда-то на улицу, напротив, он призван создать условия для привлечения новых профессионалов в систему оказания психологической помощи. Необходимо создать законодательные условия, когда мы подтянем молодые кадры и увеличим компетенции и квалификацию уже работающих людей.

Также предполагается, что появится реестр аккредитованных профессиональных специалистов – психологов, к которым будет рекомендовано обращаться за помощью, а конфиденциальность личных данных клиента станет охраняться по закону. Кроме того, новый документ обяжет тех, кто практикует в частном порядке, платить налоги. Участники профессионального психологического сообщества надеются, что новые правила заработают уже в 2023-м году, после переходного периода, который позволит психологам подготовиться к новым требованиям.