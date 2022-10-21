Операторы беспилотников Росгвардии разведали десятки целей ВСУ

В результате боевой работы росгвардейцев противник понес серьезные потери в живой силе и технике Фото: Александр КОЦ

За три дня бойцы Росгвардии в рамках выполнения задач на территории Луганской Народной Республики при проведении воздушной разведки обнаружили ряд целей, координаты которых были переданы артиллерийским подразделениям российской армии.

«В результате сопровождения целей и корректировки артиллерийского огня уничтожено до 35 человек живой силы противника, пункт управления, радиолокационная станция AN/TRO-36 (производство США), три САУ «Краб», САУ 2С1 «Гвоздика», две БМ-21 «Град», гаубица М777, 16 единиц специальной автомобильной и бронетанковой техники. Также в ходе проверки оперативной информации росгвардейцами совместно с сотрудниками других силовых ведомств задержано 17 пособников ВСУ», - сообщили в Росгвардии.

Также при проведении разведывательно-поисковых мероприятий спецназовцами обнаружены восемь схронов.

В них обнаружили автоматы АК-74, ракеты к ПТУР «Фагот», ПТРК «Корнет» и ПТУР «Метис», 176 реактивных снарядов РСЗО «Град», 37 гранатометов и более 1300 выстрелов к ним, в

том числе РПГ иностранного производства, а также гранатометы и огнеметы, около 3000 артиллерийских снарядов, 146 противотанковых и противопехотных мин, в том числе тридцать 60-мм мины иностранного производства, более 200 ручных гранат, среди которых «SPLITTER» производства Германии, свыше 80 000 боеприпасов к стрелковому оружию и 78,5 килограммов взрывчатых веществ.

В схронах обнаружена и уничтожена экстремистская символика и литература.