Вдова Иосифа Кобзона дала советы, как ускорить установку памятника Пьеру Нарциссу в Москве

Певец Пьер Нарцисс. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Памятник Пьеру Нарциссу, который скончался 22 июня, решила установить экс-супруга певца. Идея, как рассказала KP.RU Валерия Калачева, возникла три недели назад. Сейчас женщина подыскивает достойное место в Москве.

«Памятник человеку, который мог помирить людей»

Валерия Калачева говорит, что памятник Пьеру Нарциссу можно было бы поставить на территории возле Московского государственного университета им. Ломоносова. Певец закончил этот ВУЗ, надеясь стать журналистом. Если там места не найдется, то рассматривается и площадка возле Российского университета дружбы народов, где он также учился и играл в КВН.

- Мы пока решаем этот вопрос. Все в процессе. Хочу увековечить память не только я, но и тысячи фанатов, которые пишут мне об этом. Пьер был таким человеком, который объединял своей широкой улыбкой народы и разные национальности: грузинов, абхазов, чеченцев, русских, казахов. Сколько он людей помирил, сколько детей родилось благодаря Пьеру. Он человек, который достоин иметь памятник в Москве. Он пример человека, который приехал из Африки и смог сделать так много, что его знают все в Москве, - рассказала kp.ru Валерия Калачева, экс-супруга Пьера Нарцисса.

Экс-супруга Пьера Нарцисса Валерия Калачева. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Вы уже обсуждали с ректорами ВУЗов? Как они отнеслись к такой инициативе?

- Да. Но это все сложные процессы, не только от них все зависит.

- А если не возле университетов, то какие еще варианты рассматриваете?

- Он очень любил гулять в парках, где были аттракционы: в «Сокольниках», на ВДНХ, в Парке Горького. Еще он часто выступал в парке «Сказка». Возможно, тогда там найдется место.

«Деньги на памятник есть, дадут ли разрешение?»

Макета памятника еще нет, а спонсоры, по словам Валерии Калачевой, уже нашлись.

- Памятник Пьеру будет точно стильным. Сейчас подбираем фотографии, где видны его характерные жесты, где он в кепке и очках - такой узнаваемый образ, как Че Гевара. Хотим подобрать такое фото, - говорит Валерия Калачева.

Однако юристы говорят, что установить памятник в Москве - очень непростая процедура. И тут мало найти спонсоров для отливки самого монумента, нужно пройти несколько государственных структур.

- Для начала должна быть создана общественная инициатива, которая выносит эту повестку на голосование в Московскую городскую Думу. Место для размещения памятника утверждает комитет по архитектуре и градостроительству. Департамент культурного наследия проверяет, чтобы предполагаемое место установки памятника не находилось в охранной зоне. Независимая экспертная комиссия дает заключение о художественной значимости памятника. Согласования могут тянуться около года. Окончательное решение об установке памятника принимает Мосгордума, - рассказал KP.RU Александр Карабанов, юрист.

- Какие шансы по установке памятника Пьеру Нарциссу в Москве?

- Не думаю, что исполнением фактически одной песни «Шоколадный заяц» певец может себя увековечить такой значимой общественной «наградой» в виде памятника.

«Мосгордума не в курсе, советы дала Нелли Кобзон»

В Мосгордуме об идее установке памятника пока не слышали, с такой инициативой к ним никто не обращался. Депутат Александр Семенников рассказал kp.ru, что инициаторы имеют возможность обратиться в комиссию Московской городской Думы по монументальному искусству и предложить установку памятника.

- Они должны предоставить сведения о виде и теме такого произведения, месте расположения и источниках финансирования работ. Эти предложения рассматривают и выносят свои обоснования о возможности или невозможности включения данного проекта в «Перечень предложений о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения». И после этого будет еще конкурс, определен лучший проект с учетом результатов общественного обсуждения. Окончательное решение о реализации проекта примет Правительство Москвы, - рассказал Александр Семенников, депутат Мосгордумы.

Валерия Калачева планирует заниматься установкой памятника в Москве, несмотря на все трудности.

- Мы уже общались с Нелли Кобзон, обсуждали путь, как не набить шишки. Даже для Иосифа Кобзона пришлось четыре года решать вопрос, чтобы установить памятник. Я слушаю все советы, как и к кому обращаться, - рассказала Валерия Калачева.

Нелли Кобзон. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А если в Москве не получится, то может памятник установите на его Родине?

- На его Родине я точно ничего устанавливать не буду. Мама его тело забрала, она всем рулит, пусть и устанавливает. Там даже какие-то проблемы со склепом. Нам здесь место на Троекуровском кладбище давали, все было куплено. Но в Москве я точно установлю памятник Пьеру, не оставлю этого просто так. Он заслужил.