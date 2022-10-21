Одноклассники и Департамент труда и социальной защиты населения запускают серию познавательных видеоуроков

Социальная сеть Одноклассники и столичные психологи запускают проект, который поможет жителям России лучше понять себя и окружающих. В серии познавательных видеоуроков пользователи узнают, почему так важна психологическая поддержка, как реагировать на свои внутренние ощущения и переживания и как поддержать близких в непростой жизненный период или в состоянии депрессии.

С 25 октября по 30 декабря в группе ОК «Департамента труда и социальной защиты населения» специалисты расскажут, чем заняться, когда одиноко, как выработать полезные привычки и как обрести гармонию и взаимопонимание с любимым человеком.

Серия видеороликов начнется 25 октября: эксперты поделятся советами, как себя вести, если близкий человек переживает непростой жизненный период и оказался в депрессии. 27 октября специалисты расскажут о том, как научиться принимать и эффективно справляться с ощущением покинутости, управлять чувствами, не осуждая себя или других, а 1 ноября пользователи ОК увидят познавательный ролик про романтические отношения в паре. Психологи предложат советы по тому, как изменить собственное восприятие и посмотреть на отношения по-другому, сделать их лучше и укрепить.

Также к старту проекта пользователи смогут общаться посредством тематических стикеров, которые помогут более точно выразить разные виды эмоционального состояния: «Ловлю дзен», «Качаюсь на эмоциональных качелях», «Я сегодня не в ресурсе» и другие. Кроме того, можно установить рамки на аватар в ОК: «Свечусь без выгораний», «Море волнуется, а я — нет». Они доступны в приложении «Волшебные рамки».

«Департамент добрых дел всегда стремится помогать и быть ближе к тем, кто нуждается в особой заботе и внимании. Увидев, что совместный проект с «Одноклассниками» пользуется интересом и популярностью среди горожан, мы решили его масштабировать и запустить серию психологических видеоуроков. Уверен, подобная инициатива станет дополнительным источником помощи людям, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Такой формат оказания ранней поддержки способствует предотвращению более серьезных последствий для психического здоровья», — комментирует начальник службы коммуникаций Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Дмитрий Льговский.

ОК постоянно поддерживают социальные инициативы. В сентябре этого года соцсеть запустила четвертый сезон проекта об осознанном родительстве #МеняВолнует. В мини-приложении опубликованы семь уникальных авторских лонгридов на важные темы как для будущих мам и пап, так и для родителей малышей и уже подростков. Также соцсеть открыла грантовую программу поддержки НКО и благотворительных фондов.