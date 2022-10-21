Джо Байден против Илона Маска: почему сделка по покупке «Твиттера» стала угрозой безопасности США

Илон Макс не обращает на политические атаки и продолжает развивать в соцсетях российскую тему. Фото: REUTERS

Громкие инициативы Илона Маска стали вызывать большие вопросы у американского истеблишмента. Bloomberg пишет, что администрация президента США рассматривает возможность проведения проверки в отношении предпринимателя и его проектов в рамках национальной безопасности. В частности, властей интересует сделка по покупке соцсети Твиттер и деятельность спутниковой сети связи Starlink.

Как указывает агентство, Белому дому «стало не по себе из-за недавних угроз Маска прекратить поставку спутниковых услуг связи Украине». Также усугубили ситуацию предложенный бизнесменом план по урегулированию украинского кризиса и ряд твитов, которые были расценены как «дружественные к России».

Сейчас в администрации Джо Байдена ведутся консультации: разрабатывается план по усмирению Илона Маска. Одним из наиболее вероятных инструментов может стать проверка его деятельности на предмет рисков для национальной безопасности.

Тем временем сам Илон будто не обращает на политические атаки. И продолжает развивать в соцсетях российскую тему. На сей раз миллиардер вступил в дискуссию в комментариях с Дмитрием Медведевым. Все началось с того, что зампредседателя Совета безопасности прокомментировал в своем аккаунте в Твиттере отставку премьер-министра Британии Лиз Трасс: «Пока-пока, Лиз Трасс. Поздравляю салат латук» (таким образом, он сделал отсылку к разошедшейся в британских соцсетях шутке: кто продержится дольше — Трасс на своем посту или салат латук, который разлагается за 35 дней).

На это отреагировал Маск, написав: «Какой хороший троллинг», и добавил: «А как дела в Бахмуте?».

«Увидимся в Москве на День победы», - лаконично ответил Дмитрий Медведев.

Переписка в Твиттере Илона Маска и Дмитрия Медведева.

Дискуссии о России и Украине Илон Маск ведет в открытую и высказывает довольно радикальные для западного сознания мысли.

«Те, кто хочет убрать Путина, ошибочно полагают, что тот, кто его заменит, будет более склонен к миру или западной философии, но я думаю, что это маловероятно — Кремль — это не Олимпиада Славных Парней», - написал в Твиттере миллиардер.

ДАЙТЕ ДЕНЕГ — СПАСИБО, НЕ НАДО

В конце прошлой недели в Киеве облегченно выдохнули, когда Илон Маск решил и дальше обеспечивать Украину спутниковой связью через свою систему Starlink. Возникло предположение, что Пентагон все-таки смог договориться с изобретателем о частичном финансировании. Издание Politico, ссылаясь на два источника, знакомых с ситуацией, отчасти подтвердило это.

Оказалось, что Пентагон действительно рассматривает возможность оплаты спутниковой сети Starlink на территории Украины из фонда, который использовался для поставки оружия и оборудования украинским военным. Речь шла об Инициативе содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative), через которую идет финансирование контрактов с американскими компаниями на поставку оружия и оборудования, которые будут доставлены в долгосрочной перспективе. Итоговая сумма не называлась. Хотя Маск говорил, что до конца года он бы хотел получить от Минобороны США $120 млн, а в следующем году - еще $400 млн.

Но буквально на следующий день после этой публикации Илон Маск заявил, что больше не хочет, чтобы Пентагон финансировал Starlink на Украине. В Твиттере он написал, что SpaceX отозвала свой запрос из ведомства. В тоже время бизнесмен подчеркнул, что на данный момент оплачивается работа только 10 630 терминалов из 25 300.

А власти Киева в лице министра обороны Алексея Резникова в свою очередь заверили, что поддерживает связь с американским предпринимателем напрямую, чтобы разобраться с ситуацией вокруг Starlink.

КУПЛЮ-НЕ КУПЛЮ

Эпопея с покупкой Твиттера Илоном Маском уже сродни сказке про мальчика, который постоянно кричал «волки-волки». Многие уже не верят словам миллиардера на этот счет, но где-то глубоко в душе, возьми, да начнут думать, а какой стала бы соцсеть при Маске…?

Видимо, эти же мысли разделяет и сам Илон Маск. Накануне он заявил, что в случае приобретения корпорации, то сократит 75% сотрудников, оставив на своих местах чуть более двух тысяч работников. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на источники. Впрочем сокращение штата ожидает Твиттер в ближайшие месяцы, даже если предпринимателей и не станет его владельцем.

Отмечается, что руководство соцсети планировало сократить зарплатной фонд на $800 млн к концу 2023 года, а также сократить инфраструктуру, в частности, отказаться от ряда центров хранения и обработки данных. Авторы материала предполагают, что именно с этими издержками связано желанием владельцев корпорации продать ее Илону Маску.