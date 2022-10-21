Тоска и нервотрепки заставляют биологические часы «тикать» быстрее

Тоскующие старятся быстрее. Фото: Shutterstock

Наши соотечественники, работающие сейчас в одном из китайских геронтологических центров (Deep Longevity Limited, Hong Kong, People's Republic of China) вместе с коллегами из других стран, недавно отчитались в научном журнале Aging об исследованиях, в ходе которых специально обученный искусственный интеллект помог им проанализировать данные, предоставленные несколькими миллионами человек. Он определял биологический возраст пациентов, выявлял, насколько тот не соответствовал календарному и делал выводы, от чего конкретно ускорилось старение. Так, в итоге, и выяснилось, что эмоциональные переживания самое опасное. Опаснее вредных привычек – в том смысле: что заставляют биологические часы «тикать» быстрее. На исследование ученых ссылается портал ScienceAlert.

«Ах, злые языки страшнее пистолета», - подмечал Александр Грибоедов, правда, немного по другому поводу, в комедии «Горе от ума».

«Российские китайцы» вывели конкретные ускоряющие коэффициенты. Ну, например, одинокие стареют в 1,59 раза быстрее, тоскующие от одиночества - в 1,35 раза, разочарованные в себе и окружающих – в 1,28 раза, у страдающих от бессонницы «стрелки крутятся» в 1,44 раза быстрее. В то время, как курение, само по себе, ускоряет ход биологических часов в 1,25 раза. Это не значит, что лучше курить и не нервничать. Курить всё равно вредно. Оно потом сократит жизнь за счет болезней, вызванных курением.

Можно подумать, одинокий, живущий в печали и никого не любящий курящий человек должен стареть вообще стремительно. Но природа оказалась все же не столь жестока: коэффициенты не суммируются – итоговый получается меньше. Все вместе эмоциональные невзгоды дают ускорение в 1,65 раза. Что, всё равно, не мало. И значит, как считают авторы, не исключено, что меры по укреплению психического здоровья будут эффективнее физиотерапевтических процедур.

Переживания страшнее вредных привычек.

Хочется верить, что есть и факторы, которые замедляют старение. Возможно, что среди них есть тоже наиболее действенные. Разрозненные исследования позволяют надеяться на это.

Что ж, обобщая самостоятельно результаты, полученные соотечественниками, можно чуть перефразировать еще одно популярное изречение: «Губит людей не пиво – губит людей … низкое социальное благополучие».