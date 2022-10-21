Песков сообщил, что Путин попал в цель во время стрельбы из винтовки в Рязанской области

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- … Дмитрий Сергеевич, мы все видели репортажи с полигона в Рязани, где Владимир Путин проверил мобилизованных и сам пострелял. Но нам почему-то не показали, сколько все-таки было выстрелов из новой снайперской винтовки у президента? (Как-то было под сеткой изображение размыто.). - Эти вопросы журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля в пятницу, 21 октября. - И все ли пули попали в цель? Сколько Владимир Владимирович набрал очков?

- Там не очки, там же гонг был, - пояснил Песков. - И там попадания по гонгу были, гонг был слышен. А вот сколько именно (было попаданий. - А.Г.), я не могу вам сказать.

- То есть, президент не промазал, выстрелы были точные?

- Да, звук гонка был слышен.

- И еще. На моей памяти, за 20 с лишним лет Владимир Владимирович второй раз берет в руки оружие. Первый раз даже снимок был такой – с пистолетом, на оружейном заводе в Туле. А вот то, что он взял сейчас снайперскую винтовку и стрелял, это как-то связано с военным положением, со спецоперацией? Или это случайное совпадение?

Отвечая на эти мои вопросы, пресс-секретарь заявил следующее:

- Я не думаю, что это связано с военной операцией. Тем более, что Путин брал в руки оружие далеко не два раза, а весьма и весьма часто.

Это совершенно нормальная практика. Он сам предпочитает испробовать какие-то новые модели, ему неоднократно они представлялись.

- Интересная фраза, которая в заголовки везде вошла, когда президент, Верховный Главнокомандующий спрашивает у десантника: «Патрон в патроннике?», тот отвечает: «Да, в патроннике». Это случайно родилось или не случайно?

- Не понял вопроса, - заметил Песков. - Если вы хотите выстрелить из ружья, то вы должны узнать, есть ли там патрон? Поэтому, я не понял сути вопроса, честно говоря.

А вот как отреагировал на это ваш покорный слуга:

- Значит, вы поняли… Ну, или я понял ответ. Спасибо.

- Пожалуйста.