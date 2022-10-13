Памяти Алексея Катериничева

Алексей Катериничев.

Снова и снова киевский режим доказывает свою террористическую суть. Зачем, почему, для чего? Ответов нет. Украинские боевики, ведомые спецслужбами, устраивают взрывы, разрушают города, убивают мирных жителей и убирают «неугодных», тех, кто посмел пожелать себе, своим детям и землякам лучшей жизни и Россией, и в России. 30 сентября укровояки в очередной раз обстреляли мирный Херсон. Трусливо, жестоко - под покровом ночи, когда город спал. По словам первого заместителя председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России Александра Малькевича, стреляли «направленной ракетой по центру Херсона». То есть из «Хаймарсов» и в самое сердце города. Сразу два снаряда попали в дом, где временно остановился первый заместитель главы администрации Херсонской области Алексей Катериничев. А если точнее, то в комнату, где он находился. Алексей Катериничев погиб. Ни у кого из экспертов после трагедии не осталось сомнения: снаряд не случайно угодил в цель. Малькевич обвинил официальный Киев в «адресном терроре», сравнив убийство Алексея Катериничева с расправой над бывшим депутатом Рады, общественником, симпатизирующим России, Алексеем Журавко и сопровождающим его охранником. Напомним, что смерть Журавко была разыграна ровно по тому же сценарию, что и первого замглавы администрации Херсонской области. 25 сентября ракета, выпущенная из американского «Хаймарса», разорвалась в гостиничном номере общественника.

«Его убили целенаправленно,- написала в соцсетях депутат Госдумы РФ, правозащитник Яна Лантратова о гибели Алексея Катериничева. - Для меня это невероятная трагедия. Алексей Катериничев один из лучших людей, которых я знала за свою жизнь. Замглавы по безопасности Херсонской области. Разговаривала с ним абсолютно каждый день. Этот человек спасал детей во время трагедии в школе Беслана.

Это ближайший человек, который был рядом с погибшим Евгением Зиничевым (глава МЧС). Мы с ним несколько раз пересекали Антоновский мост, для того чтобы помочь людям!

Это настоящий герой! Кавалер трех (!) орденов Мужества!!! А я считаю, что герой России!!

Он лично помогал каждому, кто к нему обращался, спасал деток. Он очень много сделал в своей жизни».

На посту первого зама по безопасности херсонской администрации Алексей проработал всего месяц. Для матерого спасателя, участника более 20 контртеррористических операций, мастера спорта по рукопашному бою и парашютиста, первого заместителя начальника Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» в Калининграде, отдавшего 25 лет жизни службе в Пограничных войсках и в подразделениях ФСБ, эта работа в Херсоне была новым вызовом. И он, будучи мужественным человеком, спасшим за свою славную жизнь не одну сотню людей, не мог он него отказаться.

Те, кто хорошо знал Алексея, говорят, будто он знал, что ходит под прицелом. Именно потому, в целях безопасности, Катериничев старался не задерживаться надолго в одном месте, постоянно, находясь в Херсоне, менял квартиры и дома, но снаряд все равно его настиг. Киевский режим выслеживал Алексея день за днем, чтобы в итоге найти и уничтожить.

- Очень достойный и ответственный офицер был, - рассказал о нем один из его сослуживцев. - Куда государство посылало, там и выполнял свой долг. По-другому просто не умел, так как был правильно воспитан. Настоящий патриот великой России. Окончил Уссурийское суворовское, выпускник Голицино-96, пограничной академии. В момент гибели помогал другим раненым от первого прилета. Светлая память!

« Алексей Катериничев был ответственным и грамотным руководителем, доблестным офицером, чутким и внимательным человеком, надежным товарищем. В Херсонской области Катериничев работал на защите мирных жителей, отстаивая государственные интересы России», - выразили соболезнования родным погибшего в МЧС России.

Признавая заслуги Алексея Катериничева перед Отечеством, его смелость, доблесть и лучшие человеческие качества, Президент России Владимир Путин посмертно присвоил ему звание Героя России.

Алексей Катериничев родился в городе Рыбинске Ярославской области, прожил славную жизнь, а похоронен в Калининграде.