Призыва по частичной мобилизации на Херсонщине не будет

Жители Херсонской области, которые получили российские паспорта, не будут призваны в рамках частичной мобилизации.

- Мобилизации, то есть привлечения херсонцев, не будет, - сообщил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

Также он подчеркнул, что сейчас в регионе создаются добровольческие батальоны, которые будут работать вместе с армией. Можно вступить в них для участия в спецоперации.

- Специально никого заставлять не будем идти в военкоматы и брать повестку, чтобы быть зачисленными в Вооруженные силы РФ. Работать и воевать будут добровольческие батальоны, - добавил глава администрации.

Напомним, в России по указу Президента РФ Владимира Путина с 21 сентября объявили частичную мобилизацию. По словам главы государства, все призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. В рамках частичной мобилизации, как подчеркивают в Минобороны РФ, в ряды Российской армии планируется призвать около 300 тысяч резервистов.