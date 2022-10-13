Все за паспортами!

По прогнозам властей региона, все херсонцы получат паспорта РФ в течение трех лет.

Теперь, когда Херсонская область окончательно и навсегда вошла в состав России, вопрос получения гражданства РФ для местных жителей стал еще более актуальным. Возможность стать россиянами официально появилась у херсонцев в конце мая, и с тех пор количество подающих документы растет буквально ежедневно. На оформление документов уходит от недели до 30 дней.

По данным пресс-службы администрации Херсонской области, на 7 октября в регионе подали заявки на оформление паспорта гражданина России 32 841 местный житель, а новый документ уже получили на руки 12 470 человек.

По прогнозам заместителя главы администрации региона Кирилла Стремоусова, все жители Херсонщины получат российские паспорта в течение трех лет.

- Думаю, как раз в эти три года это произойдет. Может быть, и раньше. Без паспорта счет не откроешь в банке, по социальной поддержке важно получение паспорта, - отметил Кирилл Стремоусов.

Несколько лет, по мнению чиновника, будет длиться переходный период для интеграции Херсонской области в Россию.

Паспорт РФ позволяет херсонцам не только почувствовать себя в безопасности, но и пользоваться мерами соцподдержки, которые действуют в России. Например, можно получить материнский капитал (единоразовые выплаты на сумму больше 500 тысяч рублей), оформить полис медстрахования для бесплатного медицинского обслуживания, получить доступ к российскому порталу «Госуслуги». Через него доступна дистанционная запись ребенка в детсад, оплата налогов, запись на прием к врачу и многие другие услуги.

Процесс получения российского паспорта для херсонцев теперь станет еще проще, чем по существовавшей до этого упрощенной форме. Согласно закону «О принятии в Российскую Федерацию Херсонской области и образовании в составе РФ нового субъекта - Херсонской области», лица без гражданства и украинцы, постоянно проживающие в области на момент ее принятия в состав России, получают российское гражданство при условии принесения присяги. Также потребуется минимальный пакет документов.

«Паспорт гражданина Российской Федерации выдается федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальными органами со дня принятия в Российскую Федерацию Херсонской области и образования в составе Российской Федерации нового субъекта. Порядок подачи заявления о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации, форма заявления, перечень представляемых документов и срок оформления паспорта устанавливаются Президентом Российской Федерации», - сказано в документе.

По данным пресс-службы администрации Херсонской области, местным жителям необходим паспорт гражданина Украины с регистрацией в Херсоне или области, свидетельство о рождении, документ о перемене ФИО, документ о заключении/расторжении брака (для вдовы или вдовца необходимо свидетельство), также нужно предоставить фото.

Тем, кто получил паспорт гражданина РФ до 30 сентября, должны подать заявление о том, что они не желают состоять в гражданстве Украины.

КУДА МОЖНО ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА РФ

г. Херсон, ул. Ушакова 53;

г. Херсон, ул. Сретенская, 7а (новый!);

г. Новая Каховка, ул. Горького, 11а;

г. Алешки, ул. Гвардейская, 29;

г. Голая Пристань, ул. Черноморская, 46А;

г. Скадовск, ул. Гагарина, 62.