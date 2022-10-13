Над городами и селами развеваются российские флаги: Украина в прошлом

Ни о каком взятии Берислава даже речи быть не может, уверяет замглавы администрации области Кирилл Стремоусов. Военные и Росгвардия охраняют рубежи, линия соприкосновения остается на том же месте.

- Концентрация ВСУ большая. Они добегают до какого-то населенного пункта, вешают свои флаги и делают селфи. Но десятки и сотни человек гибнут в этом горниле. Контрнаступление ВСУ невозможно, украинская армия в любом случае будет откинута, - заявил Стремоусов.

Под российским флагом работает и администрация Снигиревки. Поселок, расположенный в Николаевской области, в конце сентября был присоединен к Херсонской. Что бы ни говорили киевские власти, Снигиревка стала территорией РФ.

- Несмотря на фейковую информацию в желтых СМИ, над Снигиревкой развевается российский флаг, - заявил глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

Очередным фейком украинской пропаганды стало видео, на котором ВСУ снимают флаг РФ в Великой Александровке Херсонской области. В администрации населенного пункта заверяют, что информация не соответствует действительности и является постановкой. Определить местность по видео невозможно, но известно, что к Великой Александровке эти кадры не относятся.

Российский флаг развевается и в селе Тавричанка Каховского района. Флагштоки разместили на здании местного территориального управления, а также на центральной площади возле Дома культуры и у главного офиса госпредприятия «Асканийское».

- Здесь была Российская империя, был Советский Союз, была Украина и теперь опять будет Россия, - говорят жители Тавричанки.

Заиграла цветами российского флага и стела на въезде в Херсон со стороны Камышан. Чтобы выкрасить ее в триколор, волонтерам общественного движения «Молодые строители Херсона» понадобилось десять литров краски и один день.

Стелы на въезде в Любимовку и Костогрызовское территориальное управление также встречают гостей российским флагом. В «правильные» цвета их выкрасили усилиями местной громады.

Главный государственный символ России поднимают даже в самых отдаленных селах области. Особенно этот процесс активизировался после референдума. Впервые российский флаг вывесили в селе Рубановка Великолепетихского района.

- В любимой Рубановке начинается новая жизнь под флагом России. Мы с гордостью поднимаем в центре села триколор, чтобы наши дети, родные и близкие, видя его, понимали, что находятся под крылом могучей Родины, - отметил глава села Олег Кратов.

Все то, что напоминает об украинском прошлом, в Херсонской области активно демонтируют. Так, на школах, которые начали работу с 1 сентября, уже поменяли таблички. Информация об учебном заведении теперь доступна на русском языке.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе администрации региона, сейчас таблички меняют и на административных зданиях города и области. Этот процесс будет продолжаться.