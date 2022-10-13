Интеграция продолжается

Местные жители с особой любовью и трепетом относятся к родному краю и дореволюционной истории города. А после референдума их любовь к родному краю и традициям возросла и преумножилась.

Большинство херсонцев, живя на Украине, считали себя русскими, ведь им не чужды русские традиции, обычаи и язык. Как отметил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов, регион уже никогда не вернется обратно.

- Сейчас идет четкая интеграция в Российскую Федерацию, мы уже никогда в жизни не вернемся в состав той Украины, в которой верховенство всех возможных прав, и прав человека в том числе, занимали предатели Украины, такие как президент Украины Владимир Зеленский, экс-президент Украины Петр Порошенко и прочая клика, которая разбазаривала и разворовывала нашу страну, - отметил Стремоусов.

Он также добавил, что мирная жизнь в области продолжает налаживаться, а все долги жителей Херсонской области перед украинскими банками, скорее всего, будут списаны.

КСТАТИ

С начала нового учебного года студенты создали в техническом университете Клуб русской культуры. В нем они занимаются тем же самым, чем занимались студенческие корпорации столетия назад. Кроме того, в скором времени в Херсоне будет создано региональное отделение Союза журналистов России (СЖР). Об этом сообщил первый заместитель председателя координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич. Он отметил, что не так давно председатель СЖР Владимир Соловьев вручил «первой журналистке освобожденных территорий» Елене Шестеренко членский билет в Сочи.