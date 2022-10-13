Эпоха возрождения

Настоящую гонку среди лучших управленцев устроили в Херсонской области. Здесь стартовал конкурс «Лидеры возрождения». Развивать территорию региона будут избранные - самые перспективные и неравнодушные местные жители.

Уже на конкурс подано более тысячи заявок. Организаторы считают, что такое большое количество участников вызвано тем, что люди поверили в будущее своего региона и у них есть силы и идеи по его развитию. Местные жители расценивают конкурс как уникальный шанс найти свое место в будущем Херсона. Финалистов ждет 1 млн рублей на обучение в России - это еще одна веская причина и подспорье в формировании личности.

- Скоро начнется новая глава в истории области, а вместе с ней предстоит и большая работа. В свете предстоящих событий нас ждет много новых сложных задач, и очень нужны квалифицированные кадры, готовые работать на благо Херсонской области. Уверен, что кадровый конкурс позволит найти лучших, с которыми мы будем вместе преодолевать этот путь, - отметил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Председатель правительства Сергей Елисеев добавил, что участники конкурса получат уникальный шанс на ускоренное личное и профессиональное развитие и возможность стремительного карьерного роста, а регион, в свою очередь, - перспективных руководителей на важных и проблемных участках.

Основное задание для лидеров - эссе. В тексте участники должны раскрыть три приоритетных вопроса, а также озвучить проблемы или направления развития региона. При этом оценку текстам будут давать из предложенных путей решения и личного вклада, который планируют внести активисты. Принимаются во внимание все желающие херсонцы от 20 лет.

Вектор развития

Благодаря конкурсу перед участниками открываются не только новые возможности и перспективы карьерного роста, но и шанс в большой слаженной команде лучших управленцев сделать Херсонскую область зажиточным и самостоятельным регионом.

Илья Иванов.

- Я видел много проблем в Херсоне еще при украинской власти. Тогда их сложно было решить. Сейчас, уверен, это сделать гораздо проще. Для меня участие в конкурсе - возможность восстанавливать, создавать условия возрождения родного Херсона. Я должен это делать для наших детей, для наших родителей, для населения, которое хочет работать, воссоздавать родной край. Парки, скверы, предприятия - это то, в чем сегодня нуждается население Херсона и Херсонской области. Конкурс дает новые знания, новые знакомства. Это возможность жить одной жизнью с самим городом, с его жителями, - объяснил участник конкурса «Лидеры возрождения» Илья Иванов.

Иванов - руководитель торговой площадки ООО «АКЗ» в Симферополе. Он родом из Херсона. Как все единомышленники, Илья просто неравнодушен к будущему области.

- Для меня главное - вернуться возрождать родной город. Я житель Херсона, коренной житель. Жил здесь еще при СССР. И, конечно, у меня душа болит, переживаю за будущее. Я переехал в Россию в 2014 году после известных событий, а теперь хочу вернуться и участвовать в жизни родного края, - подчеркнул Иванов.

Елена Мартынова.

Активно проявляет себя и социальная сфера Херсонской области. Например, в «Лидерах возрождения» участвует директор каховской школы № 5 Елена Мартынова. Она изнутри знает, что нужно образованию региона.

- Наша история требует адекватной интерпретации. Хочу, чтобы мы давали ее так же честно, как нам преподавали во времена СССР. Побывав недавно в Крыму, я увидела, насколько там все изменилось в лучшую сторону, особенно в образовании, и я бы хотела этого для своего города. Попав на государственную службу, я бы хотела продолжать развиваться в сфере образования. Столкнувшись со страшной болезнью дочери, лейкемией, мы смогли с ней справиться - и это закалило меня, дало уверенность в победе в сложных жизненных ситуациях. Я посмотрела на этот мир по-иному и осознала, что все цели достижимы. Главное, идти к ним с твердой верой в успех, - подчеркнула Елена Мартынова.