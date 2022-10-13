Важная инициатива

С 1 января 2023 года перед некоммерческими организациями Херсонской области открываются новые возможности. Общественники, занятые в значимых социальных проектах, вслед за их коллегами из других регионов России смогут претендовать на финансовую поддержку из Фонда президентских грантов. В этом году деньги от него получил 121 проект, который реализуется в Новороссии. «Комсомолка» рассказывает о самых ярких.

МЫ В ХЕРСОНЕ УЖЕ С АПРЕЛЯ

Один из самых интересных проектов - это программа помощи, защиты и просвещения населения территорий Херсона и Херсонской области. Ее разработали в Межрегиональном общественном движении социальных гражданских инициатив «Команда возможностей». Организация из Крыма вот уже 5 лет помогает людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Дело в том, что остаться равнодушными к историям людей, живущих под обстрелами, волонтеры просто-напросто не смогли, поэтому они одни из первых стали помогать жителям Херсона.

- Все начиналось с личной инициативы. Первые три года мы были просто группой людей, которых беспокоят чужие беды. Сначала работали только в Крыму, потом официально зарегистрировались как НКО. С марта 2022 года начали помогать беженцам с Украины, у некоторых из них ведь даже не осталось средств на существование, - поделилась с «Комсомолкой» руководитель движения Наталья Попова.

Добрая инициатива не осталась и без поддержки государства - организация получила уже третий грант. В этот раз сумма поддержки составила больше 4 миллионов рублей. Все выделенные деньги пойдут на помощь жителям Херсонской области.

- Наши волонтеры начали ездить туда еще с апреля этого года - доставляли гуманитарную помощь всем, кто к нам обращался. Постепенно мы начали набирать волонтеров и среди местных жителей. Они, как никто другой, знают, как в сложной ситуации важна поддержка. Теперь мы планируем заниматься еще и просветительской работой - проводить уроки с детьми, устраивать мастер-классы. Это поможет им ощутить себя наконец едиными с Россией и улучшит психологическое состояние, - делится планами Наталья Попова.

БУДЕМ ОБУЧАТЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Финансовую помощь от Фонда президентских грантов получила и Центральная клиническая больница Святителя Алексия. Уже с марта 2022 года церковная больница регулярно отправляет машины с медиками-добровольцами, которые едут в Мариуполь, Горловку и другие освобожденные города.

- Мы помогаем людям на месте, оказываем медицинскую помощь, которая сейчас очень важна. При необходимости эвакуируем тяжелобольных на своих автомобилях в стационар в Москву. Причем важно, что в медицинской помощи нуждаются не только пострадавшие, но и жители с хроническими заболеваниями, с онкологией, с острыми воспалениями, - объясняет в разговоре с «Комсомолкой» руководитель проекта Мария Трубецкова.

Тем не менее недостаток врачей на территориях, которые воссоединились с Россией, все еще ощущается очень остро. Грант на 49 миллионов рублей, полученный больницей, поможет решить эту проблему. Деньги позволят развернуть пункты обучения по уходу за тяжелобольными не только в Москве, но и на самих территориях, которые сейчас так нуждаются в поддержке своих соотечественников.

- Очевидно, что помогать ухаживать за лежачими пациентами могут и местные добровольцы, нужно их только научить. Также важно, чтобы люди сами могли заботиться о своих близких в случае, например, тяжелого заболевания или травмы. Поэтому мы решили организовать курсы по уходу для жителей Донбасса, Херсонской области и Запорожской области. Выделенные грантовые средства пойдут на организацию таких курсов. Преподаватели нашего учебного центра будут регулярно выезжать и обучать добровольцев на местах, - отмечает Мария Трубецкова.

Все программы, которые получили поддержку Фонда президентских грантов, уже работают и приносят свои первые плоды. Все вместе они должны помочь восстановить мир на воссоединившихся с Россией территориях и подарить местным жителям веру в наше общее счастливое будущее.