Союзные силы станут едиными

После проведения референдумов и вхождения республик Донбасса и Запорожской и Херсонской областей в состав России встал вопрос и о том, что подразделения Народной милиции республик, казачьи полки и батальоны территориальной обороны, сформированные в областях, должны будут раньше или позже войти в состав вооруженных сил страны, рубежи которой они сегодня защищают.

Вообще совместные действия наших подразделений с бойцами ДНР и ЛНР были отмечены уже в первые же недели спецоперации. Так, еще в начале марта в Новоайдар Луганской Народной Республики вошли части Народной милиции ЛНР и разведка российских ВДВ, двигавшихся с севера. Тогда командир разведроты Петр Соколов сообщил, что они быстро наладили боевое взаимодействие с луганскими коллегами.

При освобождении Мариуполя активно работали вместе батальон «Восток» Донецкой Народной Республики с бойцами чеченского спецназа из батальона «Ахмат».

В боях при освобождении городов и Луганской, и Донецкой Народных Республик боевое братство российских военных и местных подразделений крепло и расширялось. Они наступали иногда единым фронтом, иногда с разных сторон, под разными флагами, но с единой целью - освободить территории, где жили люди, мечтавшие о мире и желавшие говорить на родном, русском языке.

В начале октября на Артемовском направлении именно действия союзных сил - батальонов ДНР и подразделений ВС РФ - помогли освободить населенный пункт Зайцево, из которого были выбиты военнослужащие 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовых бригад ВСУ.

Днем позже стало известно, что бойцы отряда спецназа «Ахмат» совместно с частями армейского корпуса Народной милиции ЛНР и группой ЧВК «Вагнер» заняли стратегически важный оборонительный рубеж в районе населенного пункта Спорное в Донбассе.

Секретарь Совбеза Чеченской Республики Апты Алаудинов, командующий «Ахматом» на данном направлении, в свойственной ему сдержанной манере так оценил и уровень взаимодействия с коллегами, и достигнутые результаты:

- Хочу отметить, что на нашем участке фронта наши бойцы совместно со Вторым армейским корпусом ЛНР и «музыкантами» из Группы Вагнера каждый день потихоньку наступают в направлении противника. Отжимаем некоторые участки фронта.

Cовершенно логично, что Президент России Владимир Путин уже поручил соответствующим структурам разработать документы, чтобы приравнять к статусу российских военнослужащих и ополченцев Донбасса, которые сейчас воюют в корпусах ЛНР и ДНР, и добровольцев, участвующих в специальной военной операции.

- Мы сейчас очень большими темпами интегрируемся в российской правовое пространство, - заявил офицер оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко. - Есть уже ряд моментов, где наши военнослужащие абсолютно ничем не отличаются от военнослужащих Российской армии. И мы надеемся, что Народная милиция полностью вольется в состав Российской армии.

Конечно, надеются на это не только в Луганске, ведь сейчас народ и Донбасса, и Запорожской и Херсонской областей находится под защитой армии большой страны, частью которой они теперь являются. А народ и армия не могут не быть едины в годину тяжких испытаний.