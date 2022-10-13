Спасибо, что вы приехали, спасибо за мужество, за отвагу

Жители ДНР встретили прибывших в республику мобилизованных.

«МЫ ЗДЕСЬ НЕ НАПРАСНО»

Мобилизованные россияне приехали в Луганскую и Донецкую Народные Республики. На полигонах они проходят курс интенсивной подготовки, который учитывает опыт боев последних месяцев.

Многие из прибывших признаются, что они еще до этого хотели отправиться в Донбасс, чтобы принять участие в специальной военной операции, однако добровольцев, по их словам, по какой-то причине не брали.

Александр

- Надо защищать свою Родину, свои семьи, детей, - говорит мобилизованный Александр.

Валерий

- Все прекрасно понимают, что здесь делается, для чего мы здесь. Защищать Российскую Федерацию, - поддерживает военнослужащий Валерий.

Кирилл

Командир стрелкового подразделения Кирилл отмечает, что многие добровольцы встали в строй по зову сердца:

- Объявили мобилизацию, они сразу пришли со словами: «Забирайте меня, я тоже хочу!»

Иван

- Мне мать сказала: «Сын, надо Родину защищать. Если сегодня мы туда не придем, завтра они к нам придут, - подхватил мобилизованный военнослужащий Иван.

Поддерживают призванных по частичной мобилизации не только родные и близкие, но и те люди, которых они приехали защищать. Мирные жители Луганской Народной Республики пришли к бойцам с угощениями, подарками и словами искренней благодарности.

- Мальчики, мы очень рады, что мы теперь вместе. Низкий поклон вам. Спасибо, что защищаете нас, - благодарит военных жительница республики.

- То, что вы пришли к нам с таким настроением, дарите улыбки, вдохновляет нас. Мы знаем, что приехали не напрасно, - отвечает один из мобилизованных.

«В ГЛАЗАХ ЛЮДЕЙ Я УВИДЕЛ НАДЕЖДУ»

Мирные жители рассказали мобилизованным о тех притеснениях, которые вершила украинская власть.

- Население у нас русскоязычное, а нас заставляли общаться только на украинской «мове», - говорит женщина.

Военнослужащие прекрасно понимают, почему они здесь и в чем заключается их миссия.

- В глазах людей я увидел надежду, - говорит другой боец. - Они видят нас и понимают, что мы их освободители. Мы их спасем.

Жители Луганской Республики дали военнослужащим наставление:

- Самое главное - берегите себя, - напутствует женщина. - Для себя, для своих семей, для всех нас. Для Родины.

ПРИВЕЗЛИ УГОЩЕНИЯ

Приветствовали прибывших мобилизованных военнослужащих и в Донецкой Народной Республике. Женщины приехали на полигон с пирожками и домашней пищей.

- Дорогие наши мальчишки, родненькие солдаты, - идет жительница республики к военным с коробкой пирожков. - Как долго мы вас ждали, восемь лет. Спасибо! Спасибо, сыночки, спасибо, солдаты! Мы хотим сказать огромное спасибо за то, что вы приехали, за мужество, за отвагу.

- Мальчишки, а можно я вас обниму? Послушайте, как бьется сердце в благодарность, что вы вместе с нами, - крепко обнимает солдата жительница республики. - Мы надеемся, что вы вместе с нашими мальчишками прогоните эту фашистскую нелюдь с нашей земли.

Женщина рассказывает, что работает учителем, и жалуется, что дети не сели за парты, потому что из-за обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины учебное заведение уничтожено.

- Зачем они стреляют по школам, по детским садам? - задается вопросом педагог и продолжает рассказывать мобилизованным о военных преступлениях боевиков киевского режима. - Когда наши мальчишки играли на футбольном поле, это же и дураку понятно, что никакой военной части там нет, а они взяли и обстреляли, дети погибли. Знаю, что вас дома ждут родители, жены, дети. Хочу вам пожелать, чтобы вы вернулись живыми, здоровыми и с победой. С Богом!

- Если бы мы знали, как вы нас ждете, мы бы пришли намного раньше. Поверьте мне, все будет хорошо. Спасибо вам за теплый прием, - поблагодарил один из военнослужащих.

Призванные по частичной мобилизации уверены в том, что они нужны на фронте, нужны для защиты простых людей, нужны для защиты всей страны - России.

- В свое время, 16 лет назад, я служил в Чечне, - сказал мобилизованный с позывным «Палыч». - Сюда я тоже спокойно пришел. Позвали - значит, я нужен здесь, я должен быть здесь.

- Давно нам надо было сюда прийти, - говорит военнослужащий Андрей Быков. - Они уже настрадались, насмотрелись. Теперь они под защитой.