В Северодонецке и Рубежном организована сеть пунктов горячего питания.

Случилось это 25 сентября. ВСУ обстреляли город ракетами из «Хаймарсов», целясь по мирным объектам. В результате, помимо пункта питания, был разгромлен автопарк с коммунальной техникой и школьными автобусами, полученными от Пермского края.

- Ежедневно обеды получали 900 жителей, - рассказал депутат Госдумы РФ Сергей Алтухов, который в конце лета при содействии местных властей и организовал в Северодонецке и соседнем Рубежном сеть пунктов горячего питания. - Гуманитарные тарелка супа, второе и горячий чай - чаще всего это была их единственная еда за день. И работу этого пункта мы, конечно, восстановим - найдем другое помещение, оборудование. Враг ничего не добился, а лишь еще раз показал свое истинное лицо.

Нет сомнений, что разрушенную гуманитарную столовую восстановят быстро. У Алтухова опыт есть. Летом он лично привез в Рубежное и Северодонецк оборудование для приготовления пищи, электрогенераторы и емкости для питьевой воды. А потом открыл четыре пункта горячего питания - по два в каждом городе, принимающих до четырех тысяч человек ежедневно.

- Вторая гуманитарная столовая в Северодонецке находится на улице Гоголя, дом 43. Ее открыли в августе при поддержке межрегиональной благотворительной общественной организации «Пища Жизни», - уточнил глава города Николай Моргунов.

Кстати, буквально накануне варварского артналета на Северодонецк в город направили 20 тонн продуктов. Их должно хватить на два месяца работы сети столовых…

Но голодными жителей не оставили. Недавно в Северодонецке начали работать рынки «Купец» и «Злагода», открылась первая частная хлебопекарня. Регулярно в город привозят гуманитарную помощь волонтеры. На днях, например, прибыла партия от общественной организации «Русский мир» и мотоклуба «Ночные волки»: 700 продуктовых наборов и хлеб. Из Пермского края тоже доставили продукты.

- «Своих не бросаем» - это не просто лозунг, а реальные действия, рука помощи, протянутая нам соотечественниками. Северодончане сделали свой исторический выбор - воссоединение с Россией. За нами самое главное - люди, а значит, за нами правда, - подчеркнул Николай Моргунов.

Жители Северодонецка и Рубежного с благодарностью воспринимают помощь.

- Многие люди, которым мы помогаем с горячим питанием, уже стали нам как родные, - поделилась волонтер организации «Пища Жизни» Ольга Старостина. - Был случай: подошла женщина, в руках держит ведерко с горячим супом и горбушку хлеба. Говорит: «Спасибо вам за ваше уважение к нам. За постоянство отношений. За то, что ездите за тридевять земель». И слезы по щекам градом... От сердца говорила, как мать.