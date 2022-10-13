В единстве - сила

- Давай за них, давай за нас. И за Сибирь и за Кавказ. За свет далеких городов, и за друзей и за любовь, - звучит песня из динамика на площади Богдана Хмельницкого в Мелитополе. Прохожие улыбаются, услышав любимые мотивы и глядя на развевающийся российский триколор.

РОССИЯ - ЭТО ПОДДЕРЖКА

Много лет киевский режим пытался искоренить все русское: культуру, язык, историческую память. Но не вышло. Жители Запорожской области во время референдума почти единогласно выбрали возвращение домой, в большую семью, имя которой - Россия.

- Потому что Россия - это поддержка, единство, в котором - сила, - говорит студент Мелитопольского государственного университета Никита.- Я рад возможности, которую дал Владимир Владимирович и Вооруженные силы РФ.

К слову, сегодня каждый желающий может встать на защиту Родины уже официально под российским флагом.

А таковых немало. В регионе формируется добровольческий батальон имени Павла Судоплатова.

- Добровольцев очень много. Приходят массово. Пока смотрим на них, многим отказываем. Не без этого. К примеру, люди 1960 - 1961 - 1962 годов рождения хотят войти в состав батальона. Не взяли. Я их понимаю, у них коммунистическая закалка, они хотят бороться с фашизмом. Но упор делаем на бойцов до 55 лет. Берем тех, у кого есть боевая подготовка. И таких ребят тоже очень много. Это парни, которые и вместе со мной служили в специальных моторизированных войсковых частях милиции, это и саперы, и разведчики, и десантники, - рассказал заместитель командира отряда Евгений Горлачев.

К слову, сын главы администрации Запорожской области Евгения Балицкого Александр Балицкий записался добровольцем в батальон имени Павла Судоплатова.

СКАЗАТЬ ФАШИЗМУ НЕТ

Кстати, в Запорожской области начал работать центр по приему заявлений от граждан, которые изъявили желание добровольно служить в Вооруженных силах Российской Федерации.

- Сейчас в регионе идет формирование добровольческих батальонов, участники которых будут приравнены в полном объеме к участникам спецоперации. Многие жители освобожденных территорий уже защищают рубежи своей Родины от нацизма в составе Вооруженных сил РФ, но с открытием центра эта возможность появится у каждого, кто убежден в том, что фашизму, обстрелам, разрушениям и убийствам мирных жителей нет места на нашей земле, - сказал исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Пока одни записываются в добровольцы, другие выражают поддержку, устраивая патриотические флешмобы.

Так, подрастающее поколение в честь референдума развернуло в Мелитополе гигантский флаг Российской Федерации. В патриотической акции приняли участие сотни юношей и девушек.

ПОМОЩЬ ОТ ПЕНЗЫ

Не отстает от Севастополя и Тверской области и Пенза. К примеру, в Токмак от города-шефа были отправлены четыре трактора «Беларус».

В частности, техника предназначена для коммунальщиков из Розовки, Куйбышева и Молочанска. Зимой эти тракторы будут очищать улицы от снега. Четвертая машина останется в райцентре - в Токмаке.

Поможет Пензенская область и в восстановлении важных объектов инфраструктуры в подшефном районе.

Так, вскоре будет отремонтирована Центральная больница в Токмаке, приведены в порядок три местные школы и несколько объектов водоснабжения.

- Отдельно в программу включены две котельные - в Токмаке и Пологах, - прокомментировал исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий.

Всего же только в Пологовском районе, по его словам, восстановят 14 объектов.

- Благодарю коллег из Пензенской области, которые наряду с другими регионами РФ оказывают Запорожской области неоценимую помощь и поддержку как в гуманитарном плане, так и в восстановлении инфраструктуры нашей области, - сказал Евгений Балицкий.

«РОСАТОМ» - ЭНЕРГОДАРУ

В регионе оказывается и адресная помощь нуждающимся.

К примеру, в Энергодаре при поддержке корпорации «Росатом» и жителей российских атомградов организуется раздача гуманитарной помощи многодетным семьям, семьям с детьми под опекой, а также гражданам других льготных категорий.

- В состав гуманитарной помощи входят различные продуктовые наборы и широкий набор медикаментов. Люди могут получить помощь по адресу: ул. Строителей, дом 21, корпус 3, - прокомментировали в администрации Энергодара.

А на днях волонтеры гуманитарной миссии «Единой России» доставили в регион более 200 тысяч продуктовых наборов. Активисты побывали в 25 населенных пунктах, включая прифронтовые территории.

- Наконец впервые за долгие годы мы ощущаем себя дома. На Родине. Осознаем, что живем в сильном государстве, которое не бросит на произвол судьбы ни ветеранов, ни многодетные семьи, ни инвалидов, - рассказала «Комсомолке» жительница Мелитополя Таисия Кравченко.

Кстати, даже сама природа поздравила Запорожскую область с присоединением к России. Так, в октябре в Мелитополе, Токмаке, Бердянске, Энергодаре, Пологах и других городах расцвели сирень и каштаны.