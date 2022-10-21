Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» героям спецоперации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» офицерам, проявившим героизм при выполнении задач специальной военной операции на Украине. Фото: Министерство обороны РФ

В пятницу Министр обороны России Сергей Шойгу вручил в Национальном центре управления обороной высшие государственные награды страны медали «Золотая Звезда» российским офицерам, проявившим героизм при выполнении задач специальной военной операции на Украине.

«Уважаемые коллеги!, дорогие друзья. Вы с честью выполнили свой долг, страна по достоинству оценила вас. Высшее звание - Герой России, присвоено каждому из вас. За абсолютно конкретные дела, а если говорить точнее, то за ваш подвиг. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, Вооруженным Силам на благо и процветание. И, конечно, всем нам, желаю скорейшей победы. Поздравляю вас от души», - сказал глава военного ведомства.

Число награжденных высшей военной наградой не сообщают. Как и имена военнослужащих.

Однако, за несколько минут до официального сообщения пресс-службы Минобороны России в сети появилось известие, что «Золотую Звезду» из рук министра в Москве получил легендарный командир морпехов из Севастополя с позывным «Струна».

В телеграмме можно найти фильм со «Струной» в главной роли, где он координирует по рации штурм Мариуполя. Лицо офицера всегда было скрыто, но его можно было всегда узнать в кадре по красному рюкзаку за спиной.

Таким образом он передавал привет своим близким.

На Западе «Струна» стал широко известен после видео, опубликованного боевиками запрещенной в России террористической организации «Азов». Именно «Струна» предложил им сложить оружие и выйти с «Азовстали». Нацисты выстрелили в ответ из гранатомета в БТР, которым он командовал. Ответным огнем БТР националисты были уничтожены.

В середине июня стало известно, что «Струна» подорвался на мине. С ранением ноги он был госпитализирован.

Военным врачам пришлось ампутировать ему ступню, чтобы сохранить ногу.

Сейчас офицер проходит реабилитацию.