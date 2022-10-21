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Политика21 октября 2022 12:30

Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» героям спецоперации

Каждый из них своим личным подвигом на Украине приблизил общую Победу над киевским режимом
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» офицерам, проявившим героизм при выполнении задач специальной военной операции на Украине.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» офицерам, проявившим героизм при выполнении задач специальной военной операции на Украине.

Фото: Министерство обороны РФ

В пятницу Министр обороны России Сергей Шойгу вручил в Национальном центре управления обороной высшие государственные награды страны медали «Золотая Звезда» российским офицерам, проявившим героизм при выполнении задач специальной военной операции на Украине.

«Уважаемые коллеги!, дорогие друзья. Вы с честью выполнили свой долг, страна по достоинству оценила вас. Высшее звание - Герой России, присвоено каждому из вас. За абсолютно конкретные дела, а если говорить точнее, то за ваш подвиг. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, Вооруженным Силам на благо и процветание. И, конечно, всем нам, желаю скорейшей победы. Поздравляю вас от души», - сказал глава военного ведомства.

Число награжденных высшей военной наградой не сообщают. Как и имена военнослужащих.

Однако, за несколько минут до официального сообщения пресс-службы Минобороны России в сети появилось известие, что «Золотую Звезду» из рук министра в Москве получил легендарный командир морпехов из Севастополя с позывным «Струна».

В телеграмме можно найти фильм со «Струной» в главной роли, где он координирует по рации штурм Мариуполя. Лицо офицера всегда было скрыто, но его можно было всегда узнать в кадре по красному рюкзаку за спиной.

Таким образом он передавал привет своим близким.

На Западе «Струна» стал широко известен после видео, опубликованного боевиками запрещенной в России террористической организации «Азов». Именно «Струна» предложил им сложить оружие и выйти с «Азовстали». Нацисты выстрелили в ответ из гранатомета в БТР, которым он командовал. Ответным огнем БТР националисты были уничтожены.

В середине июня стало известно, что «Струна» подорвался на мине. С ранением ноги он был госпитализирован.

Военным врачам пришлось ампутировать ему ступню, чтобы сохранить ногу.

Сейчас офицер проходит реабилитацию.

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