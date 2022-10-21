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Звезды21 октября 2022 16:15

Появились неприглядные подробности побега Семена Слепакова из России

Говорят, артист задолжал на Родине миллионы
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Семен считался одним из самых высокооплачиваемых артистов

Семен считался одним из самых высокооплачиваемых артистов

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Семен Слепаков несколько месяцев назад эмигрировал в Израиль. Юморист перевез в Тель-Авив всю семью. Сейчас он активно дает концерты на чужбине, рассказывая о том, что его переезд был непростым. Цены на билеты варьируются от трех до семи тысяч рублей. Меж тем внезапно выяснилось, что у резидента Comedy Club после побега из России есть некие невыполненные обязательства.

Правду про бегство Семена Слепакова рассказал Стас Барецкий. Он утверждает, что артист занял денег у всех знакомых, а потом уехал и не возвращает долги.

"Он мне звонил, просил денег. Я вам больше скажу: он мне должен пару миллионов долларов. Под проект просил и не отдает. И, как я понимаю, он не только мне должен, есть еще пара человек. Видимо, подсобрал деньжат и решил рвануть в Израиль", - негодует шоумен.

Он надеется, что Слепаков одумается и рассчитается с кредиторами. В противном случае Барецкий настроен решительно. Он готов лично отправиться в чужую страну, чтобы разобраться с должником.

"Я его найду, если он не вернет мне долг. Надеюсь на его порядочность", - цитирует его Teleprogramma.pro.

Стоит отметить, что в России Семен считался одним из самых высокооплачиваемых артистов. Как недавно объявил Вячеслав Манучаров, шоумен зарабатывал порядка 120 миллионов рублей в год. "По 10 млн рублей ежемесячно. Плюс 200 млн получил на реализацию своего творческого проекта, который так и не снял. Попросил еще 100 млн", - откровенничал Манучаров.

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