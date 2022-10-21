Новое унижение для Лиз Трасс: она проиграла битву пучку салата с глазами

Трасс утонула, столкнувшись с айсбергом! Фото: REUTERS

Британцы славятся своей любовью к абсурдистским шуткам. В этот раз их жертвой стала Лиз Трасс. Началось все пару недель назад, когда аналитик журнала Economist написал: «Есть опасность, что срок премьерства Лиз Трасс будет не дольше, чем срок годности салата». Немного неожиданное сравнение (а почему не яиц или, допустим, авокадо?), ну ладно.

Журналисты таблоида The Daily Star решили проверить точность этого предсказания. Они купили в самом обычном лондонском супермаркете Tesco (что-то вроде наших «Пятерочки» или «Магнита») кочанчик салата айсберг за 60 пенсов (чуть больше 40 рублей по нынешнему курсу). Надели на него блондинистый паричок, прилепили бумажные глаза и рот, организовали вокруг какую-то цветомузыку, направили на салат веб-камеру и устроили прямую трансляцию в интернете.

(Кстати, в России lettuce обычно переводят как «латук», но это был именно айсберг, который выглядит как маленький кочан капусты, только очень легкий. Под словом lettuce в английском языке часто понимается зеленый салат вообще, любых разновидностей).

В общем, салат при комнатной температуре тихо портился, а 20 000 (!) жителей Британии за этим наблюдали, мысленно делая ставки - сгниет айсберг до того, как Лиз Трасс объявит об отставке, или нет. И салат победил! Через неделю Лиз Трасс объявила, что устала и уходит, а у кочанчика только завяло несколько верхних листочков. По такому случаю журналисты The Daily Star открыли шампанское, врубили национальный гимн «Боже, храни короля» и водрузили на кочан пластмассовую золотую корону.

Разумеется, в адрес салата поступило множество поздравлений от пользователей интернета. Пишут: «Трасс утонула, столкнувшись с айсбергом!», предлагают сделать кочанчик новым премьер-министром Великобритании, а журналу Time рекомендуют объявить его человеком года. Без упоминания этой безумной акции не обходится, кажется, сейчас ни один новостной или газетный сайт в Соединенном Королевстве. И все очень веселятся. Кроме, пожалуй, одной-единственной женщины.