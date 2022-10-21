Знаменитый экономист из США, предсказавший кризис 2008 года, обещает крах мировой экономики: что будет с Россией

Нуриэль Рубини Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЧТО СКАЗАЛ РУБИНИ

Все кто хоть маломальски разбираются в экономике или по крайней мере хотят произвести такое впечатление, обсуждают сейчас новый страшный прогноз известного американского экономиста Нуриэля Рубини. Для экономики Рубини — это как Гудини. Так же завораживает, только не трюками, а прогнозами. Прославился тем, что еще в 2006 г. предсказал мировой кризис, разразившийся двумя годами позже.

Вот и сейчас один из самых авторитетных в мире экспертов по вопросам глобальных финансов предрекает кризис почище прежних. Причина повышенной опасности в том, что сейчас в мировой экономике сошлись два неблагоприятных фактора — стагнация и инфляция. Этот кризисный коктейль получил название стагфляция. Такое в истории уже бывало, например, в 70-х, но сейчас ситуация гораздо тяжелее, говорит Рубини, которого в разных заграничных рейтингах считают где-то вторым, а где-то четвертым в списке «самых умных из живущих».

Свои мрачные прогнозы он основывает на огромных показателях закредитованности мировой экономики. «Сегодня уровень долга по отношению к ВВП составляет 350% в мире, и 420% в странах с развитой экономикой", передает его слова агентство Bloomberg. У России, к слову, с этим показателем все сравнительно неплохо — 17,8%, один из самых низких в мире.

КРИЗИС — ЭТО КАК?

- Стагнация — это когда предприятия разоряются, сокращают производство, кого-то банкротят, а кто-то и растет, если находит выгодные ниши, - объяснил kp.ru российский экономист глава инвестиционной компании «Московские партнеры» Борис Коган. - Стагнация, рецессия и вообще кризис — это нормальное явление для экономики, она очищается от неэффективных производств и через кризисы повышается ее эффективность.

Ну, все понятно: слабые отмирают, сильные выживают. С стагнацией в мире научились если и не бороться, то смягчать ее удар.

- Регуляторы (проще говоря, центробанки — ред.) спасают мир достаточно просто, - продолжает эксперт. - Дают возможность населению и предприятиям брать кредиты. Делают деньги дешевыми за счет низких и даже нулевых ставок. Вот и все.

Но сейчас это может не сработать — потому что (см. выше) мировая экономика напоролась еще и на инфляцию.

- Чтобы бороться с инфляцией, ты должен повышать процентную ставку, - раскладывает по полочкам Коган. - Но если ты ее повышаешь, то бьешь под дых предприятиям, под дых тем, кто хочет взять ипотеку. Поднятие процентных ставок приводит к кризису на рынке недвижимости, люди вынуждены распродавать недвижимость подешевке, поскольку не могут оплачивать ипотеку. У людей падают доходы, растут расходы, предприятия будут снижать выпуск, закрываться и банкротиться, а у регуляторов нет возможностей помочь экономике.

А ЧТО ОЖИДАТЬ РОССИИ?

Прежде всего кризис ударит по странам с развитой экономикой — причем, именно по тем, которые являются крупными мировыми производителями.

- Это страны Европы, США, Канада, Япония, Китай, - перечисляет Коган.

Что касается, России, то прогноз у нашего экономиста более благоприятный. Да и Рубини ничего тревожного персонально про нас не говорил.

- Россия поставляет сырье, поэтому как раз для России и для таких стран как Саудовская Аравия, Эмираты, Катар данная ситуация не самый плохой расклад, - осторожно прогнозирует наш эксперт. - Тут есть как бы взаимно противоречащие друг другу факторы. С одной стороны, при стагнации обычно падают цены на сырье, на металлы - это плохо, и будет бить по нашим экспортерам. С другой - поскольку параллельно есть еще и инфляция, она может подстегнуть вверх цены на коммодитиз (товары, которые торгуются на биржах: газ, нефть, лес, золото, зерно, алюминий и т. д. - ред.) А это означает, что не все так плохо для России и других крупных производителей сырья.

КАПИТАН ОЧЕВИДНОСТЬ?

Оказывается, прогноз Рубини для профессиональных экономистов — совсем не новость.

- Ничего нового он не сказал, - удивляется резонансу Коган. - Примерно 8 месяцев назад, когда представители Федеральной резервной системы (ФРС) США говорили, что у них все под контролем, мы писали, что все совсем не под контролем. Нет, ребята, не будет инфляция снижаться, и я об этом писал. Инфляция будет гораздо жестче, и вам придется поднимать ставки, никуда не денетесь. Но ФРС медлила. Полгода назад ФРС сказала: да, надо повышать ставки, но скоро инфляция будет снижаться, все под контролем. И снова мы говорили, что ничего не под контролем у них. Три месяца назад они начали политику количественного ужесточения и снова сказали, что сейчас все наладится — мы и тогда говорили: нет, у вас будет стагфляциия. Но когда это говорили у нас в России, никто этого особо и не заметил. А сейчас вышел Капитан очевидность и сделав умное лицо, говорит то, что было известно и раньше. И это объявляется верхом мысли и глубины сознания.

Так что получается, что Россия сильна против кризисов не только сырьевой ориентированностью и низкой закредитованностью, но и мощными знатоками экономической теории, почище самого Рубини.