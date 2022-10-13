Частичную мобилизацию в Запорожской области объявлять не будут

В Мелитополе прошла выставка, посвященная добровольцам корпуса «Волонтеры Za Россию»

Несмотря на то, что в Запорожской области не будет объявлена частичная мобилизация, многие жители региона хотят защищать Родину от фашизма и украинского национализма. Поэтому было принято решение создать в регионе добровольческий батальон имени Павла Судоплатова. Одним из первых в него записался сын временно исполняющего обязанности губернатора региона Евгения Балицкого.

Центр по приему заявлений от граждан, которые изъявили желание добровольно служить в Вооруженных силах Российской Федерации, в области уже открылся.

- Многие жители освобожденных территорий уже защищают рубежи своей Родины от нацизма в составе Вооруженных сил РФ, но с открытием центра эта возможность появится у каждого, кто убежден в том, что фашизму, обстрелам, разрушениям и убийствам мирных жителей нет места на нашей земле, - отметил Евгений Балицкий.

Он также сообщил, что повестки в рамках частичной мобилизации, действующей в России, жителям Запорожской области приходить не будут.

- Также в течение пяти лет жители нашей области не будут подлежать призыву в связи с чрезвычайными обстоятельствами, - добавил глава региона.

Активно развивается добровольческое движение в поддержку России и в Бердянске. Среди добровольцев очень много молодежи. Почти все они встали в строй, чтобы отдать дань памяти истории своей семьи, предков, освобождавших город от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной. Все они как один считают Россию своей страной не только по территории, но и по духу.

- Украинские нацисты убивают и мучают невинных людей, разрушают города. Мы, как жители России, должны защищать свою страну от этих нелюдей, поэтому мы и решили создать такое движение. Оно поможет привлечь добровольцев для службы в Российской армии, а также обеспечить крепкий тыл. Мы хотим освободить нашу Родину, наши города и населенные пункты и нашу землю от фашистов в прямом смысле этого слова, - говорит студентка Бердянского педагогического университета Лидия Никифорова.

С молодежью - на одной волне

В культурную жизнь области активно вовлекают молодежь. В регионе пройдет турнир по Dota 2.

Участвовать в нем может любой желающий. Также министерство по молодежной политике администрации Запорожской области проводит кастинг, направленный на поиск и поддержку молодых, ярких и амбициозных артистов.

- Талантливые исполнители получат возможность бесплатно записать свои треки и выступить на самых масштабных мероприятиях области. Приглашается молодежь в возрасте от 14 до 35 лет, - сообщается на сайте администрации региона.

Не остаются без внимания и фотохудожники. В Мелитополе прошла выставка, посвященная добровольцам корпуса «Волонтеры Za Россию».

- Я фотографировала своих друзей просто так. Не думала, что мои работы увидит весь город. Это моя первая выставка, я благодарна за возможность осуществить свою мечту, - сказала автор фотографий Кристина Параскан.