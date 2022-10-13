Первые маленькие россияне

Двенадцать малышей, появившихся на свет 30 сентября, стали первыми маленькими гражданами России. Все они родились после подписания договора о вхождении ЛНР в состав Российской Федерации.

- Девочки-роженицы специально ждали 15.00, чтобы посмотреть обращение Президента Владимира Владимировича Путина, и были очень рады этому историческому событию. Они счастливы, что их детки родились гражданами этой большой страны, - говорит акушер-гинеколог Екатерина Морозова.

Мамы новорожденных не могут сдержать эмоций и признаются, что испытывают радостные ощущения от того, что их дети родились и тут же стали россиянами.

- В России у моего ребенка будет больше возможностей, больше перспектив. Мы очень счастливы. Мы уже в составе РФ. Мы этого ждали восемь лет, - говорит Алла (на фото), мама новорожденного Тимофея.

- Это потрясающее чувство, что мой сын родился в России. Я всю беременность шла, как говорится, по инструкции. Ставили дату родов - 30 сентября. В этот день он и родился. Единственное, о чем я мечтала, это - роды после референдума. А потом, когда узнала, что 30 сентября в три часа дня будет подписание договора о вступлении республики в состав России, подумала, хоть бы - после трех часов это случилось. И когда я лежала в родильном зале, я слышала, что другие девочки смотрели выступление Владимира Владимировича, это очень интересное ощущение было, - говорит луганчанка Валерия Рубец, мама новорожденного россиянина.

Девушка признается, что очень рада, что сын официально родился в России.

Понятно, что русский дух есть в моей семье, но, когда факт подтвержден документально, это только радует.

- С Россией заходят важные социальные программы поддержки родителей. Я не привыкла рассчитывать на государство, так как я жила долгое время при Украине, где этого не было. Сейчас я думаю, что у малыша будет все, что нужно. Государство сможет это дать, я смогу это дать. Главное, чтобы он душой был русским человеком, а это так и будет, - уверена Валерия.В Старобельске жители получили паспорта России.