Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика12 октября 2022 22:00

Первые маленькие россияне

В важный для всех жителей Луганской Народной Республики день родились 12 малышей
Дмитрий СЕРГЕЕВ

Двенадцать малышей, появившихся на свет 30 сентября, стали первыми маленькими гражданами России. Все они родились после подписания договора о вхождении ЛНР в состав Российской Федерации.

- Девочки-роженицы специально ждали 15.00, чтобы посмотреть обращение Президента Владимира Владимировича Путина, и были очень рады этому историческому событию. Они счастливы, что их детки родились гражданами этой большой страны, - говорит акушер-гинеколог Екатерина Морозова.

Мамы новорожденных не могут сдержать эмоций и признаются, что испытывают радостные ощущения от того, что их дети родились и тут же стали россиянами.

- В России у моего ребенка будет больше возможностей, больше перспектив. Мы очень счастливы. Мы уже в составе РФ. Мы этого ждали восемь лет, - говорит Алла (на фото), мама новорожденного Тимофея.

- Это потрясающее чувство, что мой сын родился в России. Я всю беременность шла, как говорится, по инструкции. Ставили дату родов - 30 сентября. В этот день он и родился. Единственное, о чем я мечтала, это - роды после референдума. А потом, когда узнала, что 30 сентября в три часа дня будет подписание договора о вступлении республики в состав России, подумала, хоть бы - после трех часов это случилось. И когда я лежала в родильном зале, я слышала, что другие девочки смотрели выступление Владимира Владимировича, это очень интересное ощущение было, - говорит луганчанка Валерия Рубец, мама новорожденного россиянина.

Девушка признается, что очень рада, что сын официально родился в России.

Понятно, что русский дух есть в моей семье, но, когда факт подтвержден документально, это только радует.

- С Россией заходят важные социальные программы поддержки родителей. Я не привыкла рассчитывать на государство, так как я жила долгое время при Украине, где этого не было. Сейчас я думаю, что у малыша будет все, что нужно. Государство сможет это дать, я смогу это дать. Главное, чтобы он душой был русским человеком, а это так и будет, - уверена Валерия.В Старобельске жители получили паспорта России.

Спецоперация на УкраинеУкраинский кризис: Новости