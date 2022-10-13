Заветный документ

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ И ПРИНЕСТИ ПРИСЯГУ

После проведения референдума и принятия Запорожской области в состав Российской Федерации порядок получения гражданства изменился. Теперь при нахождении за пределами области, в других регионах РФ людям не нужно подавать документы на упрощенное получение гражданства и российского паспорта. Как разъяснили в Едином миграционном центре Московской области, в соответствии с федеральными конституционными законами о принятии ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ граждане, проживающие на территории этих республик и областей (в том числе прибывшие в Россию), а также их дети становятся гражданами РФ со дня образования этих субъектов в составе России при условии принесения присяги.

- Принести присягу и получить паспорта можно будет после определения порядка, который будет озвучен в ближайшее время, - сообщили в миграционном центре.

В Госдуме РФ также уточнили, что жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей со дня принятия новых регионов в состав Российской Федерации признаются гражданами России. При этом для получения российского паспорта следует подать заявление и принести присягу гражданина РФ. Несовершеннолетних и недееспособных от нее освободят.

ОПРЕДЕЛИТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА

В течение месяца жители Запорожской области должны определиться, хотят они сохранить имеющееся гражданство или стать гражданами России и получить российские паспорта. Те, кто хочет сохранить прежнее гражданство, должны заявить об этом в течение месяца. В постановлении Конституционного суда отдельно подчеркивается, что договор о принятии в состав России новых территорий не принуждает к отказу от имеющегося гражданства и гарантирует приобретение гражданства РФ в случае желания.

При этом граждане Украины, ДНР и ЛНР, а также лица без гражданства, постоянно проживающие на указанных территориях, по-прежнему имеют право обратиться с заявлениями о получении гражданства РФ в упрощенном порядке. Для этого необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность и гражданство Украины, ЛНР и ДНР или отсутствие гражданства, с отметкой о регистрации по месту жительства на указанных территориях; документ о смене ФИО; документ о заключении (расторжении) брака; свидетельство о рождении ребенка, включенного в заявление о приеме в гражданство РФ. Также требуется перевод на русский язык всех прилагаемых к заявлению документов, выполненных не на русском языке.

НА ЗАМЕТКУ

Адреса отделов приема и выдачи документов для получения российского паспорта

1. г. Мелитополь, ул. Чернышевского, 37

2. г. Мелитополь, ул. Чернышевского, 26

3. г. Бердянск, пр-т Азовский, 37

4. г. Энергодар, пр-т Строителей, 22

5. г. Днепрорудное, ул. Энтузиастов, 11

6. пгт Михайловка, ул. Центральная, 21

7. г. Токмак, ул. Центральная, 55 В/1

8. г. Каменка-Днепровская, ул. Каховская, 98

Режим работы: с 8.00 до 17.00, воскресенье - выходной.

КОНКРЕТНО

Какие документы нужны для получения паспорта РФ

К заявлению о приеме в российское гражданство жителям Запорожской области потребуется приложить следующие документы и их копии:

Документ, удостоверяющий личность

Документ, свидетельствующий о перемене ФИО (если меняли)

Документ о заключении (расторжении) брака, вдовец/вдова - свидетельство о смерти

Свидетельство о рождении ребенка (если включаете в заявление о приеме в гражданство)

Согласие второго родителя на приобретение гражданства несовершеннолетними детьми и копия паспорта второго родителя

Документ о наличии гражданства другого государства (если есть)

Фото (4 шт. матовые на белом фоне без рамки), размер 3,5х4,5 см

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Что делать при утрате документов

Граждане Украины и лица без гражданства, пребывающие на территории Запорожской области и утратившие действительные документы, удостоверяющие их личность, имеют возможность установить личность и осуществить регистрацию места жительства.

Сделать это можно по адресу: г. Мелитополь, ул. Чернышевского, 26 (Миграционная служба).