Вот и наступила осень: как защитить себя и свою семью от вирусов

Вместе с осенью наступил и сезон смены температурного режима, а это неизбежно приводит к всплеску простуд. И вопрос защиты здоровья своих близких, конечно, стоит у многих семей на первом месте.

В первую очередь, в группе риска находятся маленькие дети, посещающие детские сады и школы, и пожилые люди. Однако и молодые люди, которые работают в больших коллективах и посещают общественные места, также не могут быть полностью защищены от возможности заболеть. Проблема касается абсолютно всех.

Вместе с экспертами «Комсомольская правда» подготовила простой тест, которые покажет, как правильнее защитить себя и своих близких в период сезона вирусных инфекций, в самый пик заболеваемости. Ответы на тест мы сможем отправить эксперту по вопросам иммунологии, который даст полезные советы на эту осенью.