На главной площади Мелитополя активисты из «Молодой гвардии» развернули гигантский флаг.

28 сентября всему миру объявили волю жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. «Мы хотим быть с Россией», - практически единогласно заявило население на прошедшем референдуме. Объявление итогов подсчета голосов теперь уже единая страна встречала ликованием. Один закон, одни права, один президент, один гимн и один флаг - символ свободы, долгожданного воссоединения с Родиной и будущего мира. Не случайно на праздничные митинги во всех городах России участники шли с объединяющими всех триколорами. А на главной площади Мелитополя активисты из «Молодой гвардии» развернули гигантский флаг России, которая теперь будет здесь всегда!

- Мы пришли на площадь с флагами области и России. Это такой момент важный, невозможно сдержать слезы. Мы чувствуем себя частью большой и сильной страны, мы хотим вместе идти в общее будущее. Российские флаги уже давно в Мелитополе - с февраля в администрации были подняты. И с каждым днем их все больше и больше, это делает жизнь совсем другой, дает чувство защищенности, - говорит жительница Мелитополя Галина, которая в день объявления результатов референдума радовалась его результатам вместе с земляками.

Россия в Запорожскую область пришла давно. Еще в марте можно было видеть, как реют российские флаги над кинотеатром, школами. В августе флаг подняли на площади, потом водрузили на самую высокую электрическую вышку. В июле на въезде в Запорожскую область появилась новая вывеска со словами «Мы вместе с Россией», а еще в мае - дорожный знак с флагом и словами «Мелитополь Россия навсегда». Кстати, на месте последнего ранее был знак с названием города на украинском языке и написанный латиницей. Мнения русскоговорящих жителей не спрашивал никто.

После того как Президент РФ Владимир Путин озвучил историческое решение о вхождении четырех регионов в Россию, интеграцию Запорожской области пошло еще более быстрыми темпами. Сейчас даже в небольших городах, находящихся на освобожденных территориях, активно меняют таблички на административных зданиях, учреждениях. Это явный знак: Киева здесь больше нет, мы - Россия, и другой судьбы нам не нужно.

- Сегодня перед администрацией стоит ряд задач, которые мы постепенно будем решать, начиная от номеров на машинах, заканчивая названиями учреждений, табличками, деньгами, которые нужно поменять. Все задачи расписаны по дорожной карте, и мы будем по ней идти, - отметил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

Он подчеркнул, что теперь нужно, чтобы быстрее освободили всю остальную часть региона, и там уже будет проще выполнять ранее пройденные задачи.