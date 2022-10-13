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Политика12 октября 2022 22:00

Мы - Россия, и другой судьбы нам не нужно

Над городами и селами Запорожья развеваются триколоры, на зданиях меняют таблички
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
На главной площади Мелитополя активисты из «Молодой гвардии» развернули гигантский флаг.

На главной площади Мелитополя активисты из «Молодой гвардии» развернули гигантский флаг.

28 сентября всему миру объявили волю жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. «Мы хотим быть с Россией», - практически единогласно заявило население на прошедшем референдуме. Объявление итогов подсчета голосов теперь уже единая страна встречала ликованием. Один закон, одни права, один президент, один гимн и один флаг - символ свободы, долгожданного воссоединения с Родиной и будущего мира. Не случайно на праздничные митинги во всех городах России участники шли с объединяющими всех триколорами. А на главной площади Мелитополя активисты из «Молодой гвардии» развернули гигантский флаг России, которая теперь будет здесь всегда!

- Мы пришли на площадь с флагами области и России. Это такой момент важный, невозможно сдержать слезы. Мы чувствуем себя частью большой и сильной страны, мы хотим вместе идти в общее будущее. Российские флаги уже давно в Мелитополе - с февраля в администрации были подняты. И с каждым днем их все больше и больше, это делает жизнь совсем другой, дает чувство защищенности, - говорит жительница Мелитополя Галина, которая в день объявления результатов референдума радовалась его результатам вместе с земляками.

Россия в Запорожскую область пришла давно. Еще в марте можно было видеть, как реют российские флаги над кинотеатром, школами. В августе флаг подняли на площади, потом водрузили на самую высокую электрическую вышку. В июле на въезде в Запорожскую область появилась новая вывеска со словами «Мы вместе с Россией», а еще в мае - дорожный знак с флагом и словами «Мелитополь Россия навсегда». Кстати, на месте последнего ранее был знак с названием города на украинском языке и написанный латиницей. Мнения русскоговорящих жителей не спрашивал никто.

После того как Президент РФ Владимир Путин озвучил историческое решение о вхождении четырех регионов в Россию, интеграцию Запорожской области пошло еще более быстрыми темпами. Сейчас даже в небольших городах, находящихся на освобожденных территориях, активно меняют таблички на административных зданиях, учреждениях. Это явный знак: Киева здесь больше нет, мы - Россия, и другой судьбы нам не нужно.

- Сегодня перед администрацией стоит ряд задач, которые мы постепенно будем решать, начиная от номеров на машинах, заканчивая названиями учреждений, табличками, деньгами, которые нужно поменять. Все задачи расписаны по дорожной карте, и мы будем по ней идти, - отметил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

Он подчеркнул, что теперь нужно, чтобы быстрее освободили всю остальную часть региона, и там уже будет проще выполнять ранее пройденные задачи.

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