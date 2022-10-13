Все за паспортами!

Все жители ДНР автоматически стали гражданами России. Но вот паспорт РФ есть далеко не у каждого. Власти обещают переходный период, чтобы все успели его получить.

Сотни тысяч с паспортами, а ждут свыше миллиона

В Донецкой Народной Республике российские паспорта успели получить около полумиллиона человек. Однако даже без освобожденных городов и районов, в ДНР прописано около 2 миллионов человек. Часть из них живет и работает в России и получили паспорта там.

Но многие все еще ждут возможности получить паспорт РФ. ВСУ все восемь лет не прекращали обстрелы даже во время так называемых перемирий, возникли большие очереди за паспортами ДНР, бланки которых не успевали отпечатать. Сотрудники миграционных служб работали без выходных много месяцев. Тем не менее электронная очередь за паспортами ДНР растянулась на годы.

- Паспорта Донецкой Народной Республики ушли в историю. Теперь мы граждане России, и необходимо получить паспорта всем, кто не успел сделать этого ранее, - заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Итак, более миллиона человек мечтают о российском паспорте и твердо намерены его получить. На Украине все жители ДНР заочно объявлены врагами. Так что сомнений ни у кого нет.

Татьяна Степаненко.

- Я мечтаю получить паспорт и поехать посмотреть Москву, в турпоездку по Золотому кольцу, в Тулу. Моя цель - выпекать здесь настоящие тульские пряники, русские расстегаи. Кондитерский цех в Донецке есть, хочу расширить ассортимент, - говорит Татьяна Степаненко.

Сама процедура получения российского паспорта в ДНР еще прорабатывается, но уже известны некоторые важные особенности.

Во-первых, уже не нужно получать паспорт ДНР, что крайне важно для жителей Волновахи, Мариуполя и т.п., у которых есть только украинский документ.

Во-вторых, граждане получат паспорта, не выезжая из ДНР в Россию.

В-третьих, ключевым моментом будет подтверждение права на гражданство РФ путем подачи соответствующего заявления в миграционную службу (форма заявления еще разрабатывается).

Анастасия Селиванова.

- Проверку наличия гражданства РФ проводит миграционная служба по вашему заявлению, - объясняет депутат Народного Совета ДНР и эксперт по вопросам паспортизации Анастасия Селиванова. - После подтверждения наличия гражданства и принесения Присяги России, заявителю выдается паспорт РФ. Также паспорта РФ получат его дети, старше 14 лет, а детям до 14 лет поставят отметку о наличии гражданства РФ на свидетельстве о рождении.

В-четвертых, после получения паспорта гражданин будет автоматически внесен в российский Единый государственный реестр налогоплательщиков и автоматически получит ИНН.

В-пятых, все рожденные после 30 сентября дети автоматически становятся гражданами РФ.

БУДЬ В КУРСЕ

Сайт Миграционной службы МВД ДНР и адреса всех отделений (секторов) смотрите на сайте: https://мс.мвдднр.рус/contacts

Горячая линия Миграционной службы МВД ДНР

494 (или +7949) 099-49-49.

Что можно узнать на горячей линии?

Позвонив на горячую линию Миграционной службы МВД ДНР с мобильного телефона оператора «Феникс», вы сможете:

Узнать о готовности паспорта РФ;

Получить актуальную информацию о перечне документов и порядке их подачи (когда будет готова соответствующая инструкция, пока она в стадии разработки);

Проконсультироваться по нестандартным ситуациям (в случае, если такую консультацию можно оказать без очного ознакомления с документами);

Оставить жалобу на работу МС ДНР;

Выразить благодарность сотрудникам МС ДНР;

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