Новый главный по тылу

Михаил Мизинцев.

«Почему в коммерческих магазинах находят для продажи форму, амуницию, а в армии ее не хватает? Неужели нельзя прийти к производителям, оптовым закупщикам от лица Минобороны и заключить с ними контракты?» - задаются вопросами граждане в соцсетях, пишут в редакцию.

Конечно, можно, и такая работа ведется. Вот только на местах с опозданием. Да порой с таким, что сердобольные граждане начинают предлагать сэкономить на детских новогодних елках, чтобы на эти средства купить необходимое бойцам СВО. И Минобороны России приходится официально просить губернаторов не лишать детей праздника, убеждать, что «все уже есть».

И речь ведь не идет о каких-то ракетах и танках, как перед Великой Отечественной войной.

Президент своим указом отправил в отставку заместителя министра обороны РФ по материально-техническому обеспечению, генерала армии Дмитрия Булгакова, который отвечал за армейский тыл с 2010 года.

Пост главного армейского хозяйственника занял 60-летний генерал-полковник Михаил Мизинцев, имеющий боевой опыт, принимающий непосредственное участие в проведении спецоперации.

Мизинцев - кадровый офицер, за плечами которого Калининское суворовское училище, Киевское высшее общевойсковое командное Краснознаменное училище им. М. В. Фрунзе. Если коротко, то на начальном этапе службы он командовал войсковой разведкой: от взвода до полка. Командовал мотострелковым батальоном. После окончания Академии Генштаба возглавлял оперативные управления в штабах округов. С декабря 2014 года занимал должность начальника Национального центра управления обороной РФ, Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию, участвовал в расследовании работы биолабораторий США на Украине.

Прошел через все операции в Сирии и на Украине.

«Репутация у Мизинцева в войсках железная», - говорят о нем сослуживцы, с кем он проходил еще службу в Германии.

«А для предприятий ВПК он - как Лаврентий Палыч», - предупреждают многозначительно другие.

«Профессионалу такого уровня невозможно «впарить» что-то. Директорам оборонных предприятий, что раньше привыкли только жаловаться, просить и затягивать выполнение госзаказа, стоит задуматься, к чему может привести невыполнение по контрактам», - отмечают военные эксперты.

А чему может привести невыполнение по контрактам Минобороны? Например, отсутствие пластин к бронежилетам или касок может привести к высоким потерям на поле боя. И за это кому-то придется отвечать. По законам военного времени.