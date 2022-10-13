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Политика12 октября 2022 22:00

Управлять будут лучшие

Из числа жителей Запорожской области и тех, кто здесь родился, с помощью конкурса «Лидеры возрождения» выберут претендентов на высокие посты
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА

В Запорожской области, как и на других освобожденных территориях, стартовал конкурс «Лидеры возрождения». Бразды управления регионом по его итогам возьмут самые лучшие и перспективные кадры. На конкурс в Запорожской области уже подано больше тысячи заявок. Активисты будут в честной интеллектуальной схватке доказывать свои таланты. Победители займутся возрождением экономики, аграрной и социальной сферы своего края. Их включат в кадровые резервы, а по итогу специальной образовательной подготовки назначат на руководящие должности в регионе. Кроме этого, финалисты получат по 1 миллиону рублей на обучение в других регионах России.

- Этот социальный лифт поможет раскрыться нашей молодежи. Нашим специалистам, талантам, которые долгие годы не могли пробиться через коррупционные схемы киевской Украины и проявить себя, - сказал глава области Евгений Балицкий.

Участвовать в конкурсе может любой, кто чувствует в себе силы и готов стать частью команды, строящей будущее. Заявки принимаются от несудимых граждан в возрасте от 20 лет с опытом управления не менее года. Еще одно условие - человек должен жить или родиться в Запорожской области либо у него здесь должны жить родственники.

- Участники получат то, что поможет им формироваться как личностям, как профессионалам. Для них подготовлено множество образовательных программ, - отметил исполнительный директор кадрового конкурса «Лидеры возрождения» Антон Сериков.

Помогу малой родине

Одной из тех, кто рвется помочь Запорожской области, стала Лариса Темная. Она - преподаватель русского языка и работает в Москве, но готова вернутся на родину и вложить свои опыт и знания в развитие в области образования.

Лариса Темная.

Лариса Темная.

- Для меня участие в конкурсе - это возможность помочь малой родине, которую очень люблю. Я верю в то, что все будет хорошо, все получится и мы обязательно все преодолеем, - поделилась она. - Первое образование у меня - учитель начальных классов, получила его в Запорожском педагогическом училище. Второе - филологический факультет Запорожского университета по специальности «Русский язык и литература».

По мнению участницы, хорошо показать себя на конкурсе ей помогут внутренняя дисциплина и знания, полученные за годы обучения.

- В дополнение к высшему образованию я проходила курсы на получение квалификации руководителя кружка детского творчества, а потом и кадрового менеджера. Недавно я начала учить язык глухонемых, - рассказала Лариса Темная.

Все профессии важны

В свою очередь, ректор Мелитопольского государственного университета Андрей Чуйков выразил надежду, что проведение конкурса будет способствовать развитию научно-образовательного потенциала региона.

- Этот конкурс дает нашей молодежи уникальный шанс. Вижу, как горят у них глаза от тех возможностей, которые предоставляет им Россия, - сказал Чуйков.

В конкурсе соревнуются люди разных профессий и сфер деятельности: преподаватели, аграрии, бизнесмены, политики, заявки подают и участники спецоперации.

Сергей Панкеев.

Сергей Панкеев.

- Я здесь родился, женился, дети родились. Всю жизнь здесь прожил. Прекрасно понимаю, что сегодня существуют определенные проблемы, к примеру недостаток кадров из-за опасения заниматься государственными делами, ведь людям на освобожденной территории необходимо время, чтобы перестроиться. Десять лет я проработал на госслужбе. Был начальником управления АПК района, главой администрации района, начальником областного управления инфраструктуры. Вижу для себя перспективы дальнейшего развития в этой сфере, - подчеркнул участник конкурса, индивидуальный предприниматель Сергей Панкеев.

Житель Бердянска Тарас Тропак тоже имеет представления, как сделать регион лучше. Он долгое время работал старшим смены на зерновом заводе.

Тарас Тропак.

Тарас Тропак.

- Хочется видеть Запорожскую область процветающей, помочь всеми силами ее восстановлению. На одном месте не сидел, у нас большие склады, их много. Я руководил разгрузкой зерна - ответственная работа, особенно в сезон. Ранее у меня был опыт работы на железной дороге. Безусловно, нам нужно развивать транспортную инфраструктуру, особенно железную дорогу, - сказал Тропак.

ДОСЛОВНО

Виктор Шапаускас.

Виктор Шапаускас.

Виктор Шапаускас, генеральный директор компании «Ямалавтодор» (Салехард), участник конкурса «Лидеры возрождения», уроженец Запорожской области:

- Я занимаюсь общим руководством государственного акционерного общества, антикризисным управлением, развитием предприятия, созданием единого дорожного оператора. Предприятие занимается ремонтом и содержанием автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Сотрудников у нас 644 человека. У меня большой опыт государственной службы - восемь лет военной и 13 лет в сфере дорожного хозяйства. Также есть опыт антикризисного управления и развития коммерческих организаций. Все мои навыки помогут Запорожской области эффективно и оперативно восстанавливать и приводить в надлежащее состояние дорожно-транспортную инфраструктуру. Уже есть оперативная команда помощников, с которыми можно любое предприятие поднять на ноги или развить, готовых отправиться за мной в любой уголок нашей Родины.

Конкурс - это интересные испытания, новые знакомства, выявление своих точек развития, возможность в случае победы направить свой опыт для скорейшего восстановления мира. Свои силы готов вложить в какой-нибудь сложный, но интересный и амбициозный проект.

Перспективы для жителей Запорожской области заключаются в том, что в течение минимум 5 лет силы и средства страны будут консолидированы для благоустройства и развития новых территорий, за это короткое время необходимо оптимально расставить приоритеты и наиболее эффективно использовать полученные ресурсы, субвенции и льготы.

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