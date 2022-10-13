Управлять будут лучшие

В Запорожской области, как и на других освобожденных территориях, стартовал конкурс «Лидеры возрождения». Бразды управления регионом по его итогам возьмут самые лучшие и перспективные кадры. На конкурс в Запорожской области уже подано больше тысячи заявок. Активисты будут в честной интеллектуальной схватке доказывать свои таланты. Победители займутся возрождением экономики, аграрной и социальной сферы своего края. Их включат в кадровые резервы, а по итогу специальной образовательной подготовки назначат на руководящие должности в регионе. Кроме этого, финалисты получат по 1 миллиону рублей на обучение в других регионах России.

- Этот социальный лифт поможет раскрыться нашей молодежи. Нашим специалистам, талантам, которые долгие годы не могли пробиться через коррупционные схемы киевской Украины и проявить себя, - сказал глава области Евгений Балицкий.

Участвовать в конкурсе может любой, кто чувствует в себе силы и готов стать частью команды, строящей будущее. Заявки принимаются от несудимых граждан в возрасте от 20 лет с опытом управления не менее года. Еще одно условие - человек должен жить или родиться в Запорожской области либо у него здесь должны жить родственники.

- Участники получат то, что поможет им формироваться как личностям, как профессионалам. Для них подготовлено множество образовательных программ, - отметил исполнительный директор кадрового конкурса «Лидеры возрождения» Антон Сериков.

Помогу малой родине

Одной из тех, кто рвется помочь Запорожской области, стала Лариса Темная. Она - преподаватель русского языка и работает в Москве, но готова вернутся на родину и вложить свои опыт и знания в развитие в области образования.

Лариса Темная.

- Для меня участие в конкурсе - это возможность помочь малой родине, которую очень люблю. Я верю в то, что все будет хорошо, все получится и мы обязательно все преодолеем, - поделилась она. - Первое образование у меня - учитель начальных классов, получила его в Запорожском педагогическом училище. Второе - филологический факультет Запорожского университета по специальности «Русский язык и литература».

По мнению участницы, хорошо показать себя на конкурсе ей помогут внутренняя дисциплина и знания, полученные за годы обучения.

- В дополнение к высшему образованию я проходила курсы на получение квалификации руководителя кружка детского творчества, а потом и кадрового менеджера. Недавно я начала учить язык глухонемых, - рассказала Лариса Темная.

Все профессии важны

В свою очередь, ректор Мелитопольского государственного университета Андрей Чуйков выразил надежду, что проведение конкурса будет способствовать развитию научно-образовательного потенциала региона.

- Этот конкурс дает нашей молодежи уникальный шанс. Вижу, как горят у них глаза от тех возможностей, которые предоставляет им Россия, - сказал Чуйков.

В конкурсе соревнуются люди разных профессий и сфер деятельности: преподаватели, аграрии, бизнесмены, политики, заявки подают и участники спецоперации.

Сергей Панкеев.

- Я здесь родился, женился, дети родились. Всю жизнь здесь прожил. Прекрасно понимаю, что сегодня существуют определенные проблемы, к примеру недостаток кадров из-за опасения заниматься государственными делами, ведь людям на освобожденной территории необходимо время, чтобы перестроиться. Десять лет я проработал на госслужбе. Был начальником управления АПК района, главой администрации района, начальником областного управления инфраструктуры. Вижу для себя перспективы дальнейшего развития в этой сфере, - подчеркнул участник конкурса, индивидуальный предприниматель Сергей Панкеев.

Житель Бердянска Тарас Тропак тоже имеет представления, как сделать регион лучше. Он долгое время работал старшим смены на зерновом заводе.

Тарас Тропак.

- Хочется видеть Запорожскую область процветающей, помочь всеми силами ее восстановлению. На одном месте не сидел, у нас большие склады, их много. Я руководил разгрузкой зерна - ответственная работа, особенно в сезон. Ранее у меня был опыт работы на железной дороге. Безусловно, нам нужно развивать транспортную инфраструктуру, особенно железную дорогу, - сказал Тропак.

ДОСЛОВНО

Виктор Шапаускас.

Виктор Шапаускас, генеральный директор компании «Ямалавтодор» (Салехард), участник конкурса «Лидеры возрождения», уроженец Запорожской области:

- Я занимаюсь общим руководством государственного акционерного общества, антикризисным управлением, развитием предприятия, созданием единого дорожного оператора. Предприятие занимается ремонтом и содержанием автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Сотрудников у нас 644 человека. У меня большой опыт государственной службы - восемь лет военной и 13 лет в сфере дорожного хозяйства. Также есть опыт антикризисного управления и развития коммерческих организаций. Все мои навыки помогут Запорожской области эффективно и оперативно восстанавливать и приводить в надлежащее состояние дорожно-транспортную инфраструктуру. Уже есть оперативная команда помощников, с которыми можно любое предприятие поднять на ноги или развить, готовых отправиться за мной в любой уголок нашей Родины.

Конкурс - это интересные испытания, новые знакомства, выявление своих точек развития, возможность в случае победы направить свой опыт для скорейшего восстановления мира. Свои силы готов вложить в какой-нибудь сложный, но интересный и амбициозный проект.

Перспективы для жителей Запорожской области заключаются в том, что в течение минимум 5 лет силы и средства страны будут консолидированы для благоустройства и развития новых территорий, за это короткое время необходимо оптимально расставить приоритеты и наиболее эффективно использовать полученные ресурсы, субвенции и льготы.