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Звезды21 октября 2022 19:04

Светлану Немоляеву от горя сразил тяжелый недуг

Актриса впервые рассказала, что пережила после смерти Александра Лазарева
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Светлана Немоляева всегда восхищала поклонников своим жизнелюбием

Светлана Немоляева всегда восхищала поклонников своим жизнелюбием

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Светлана Немоляева сделала личное признание. 85-летняя актриса прожила в браке с Александром Лазаревым более полувека. Смерть супруга в 2011 году стала для артистки ударом. Знаменитость настолько тяжело переносила невосполнимую утрату, что ослепла.

Светлана Немоляева всегда восхищала поклонников своим жизнелюбием. Хрупкая актриса по сей день прекрасно выглядит и продолжает не только сниматься, но и выходить на сцену.

А ведь 11 лет артистка пережила трагедию. Ее супруг Александр Лазарев 2 мая 2011 года скончался у себя на даче в подмосковном Абрамцево. Ему было 73 года.

Немоляева признавалась, что в ее семейной жизни было все как у всех. Артисты преодолевали много трудностей, ссорились, скандалили. Вокруг Лазарева, эффектного мужчины и талантливого актера, конечно же, вились поклонницы. Слухи о его изменах и неверности возникали регулярно.

"Актерская жизнь буквально пронизана ими. Иногда слышишь какие-то сплетни, но большое счастье, что они до тебя не доходят. И чем меньше знаешь, тем лучше спишь. Надо отдать должное моему мужу: даже если я была неправа и наскакивала на него, то он все терпел, а потом сам шел ко мне извиняться. Так счастливо сошлись звезды, что нам друг с другом было хорошо и мы друг без друга не могли", - высказывалась Светлана Владимировна.

Несмотря на все самые тяжелые моменты жизни, их брак был крепким и нерушимым. Смерть мужа Немоляева переживала настолько плохо, что ослепла горя.

С юности у нее были проблемы со зрением - близорукость. С возрастом ситуация лишь усугублялась, а когда не стало Лазарева, актриса настолько сильно она страдала, что в какой-то момент перестала видеть. "Когда Саша ушел из жизни, я практически перестала видеть. Такая была травма. Меня сын заставил сделать операцию",- поделилась артистка в шоу Андрея Малахова.

Актриса часто вспоминает покойного супруга и радуется тому, что они успели обвенчаться за год до его смерти. "Мы об этом много говорили, шутили, мол, надо повенчаться, а то помрем и на том свете не увидимся. У нас дача в Абрамцево, решили там сделать. Но Саша прожил после всего этого лишь год", - посетовала знаменитость.

Шоу-бизнесЗвезды: болезниСветлана Немоляева: досье KP.RU