Светлану Немоляеву от горя сразил тяжелый недуг

Светлана Немоляева всегда восхищала поклонников своим жизнелюбием Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Светлана Немоляева сделала личное признание. 85-летняя актриса прожила в браке с Александром Лазаревым более полувека. Смерть супруга в 2011 году стала для артистки ударом. Знаменитость настолько тяжело переносила невосполнимую утрату, что ослепла.

Светлана Немоляева всегда восхищала поклонников своим жизнелюбием. Хрупкая актриса по сей день прекрасно выглядит и продолжает не только сниматься, но и выходить на сцену.

А ведь 11 лет артистка пережила трагедию. Ее супруг Александр Лазарев 2 мая 2011 года скончался у себя на даче в подмосковном Абрамцево. Ему было 73 года.

Немоляева признавалась, что в ее семейной жизни было все как у всех. Артисты преодолевали много трудностей, ссорились, скандалили. Вокруг Лазарева, эффектного мужчины и талантливого актера, конечно же, вились поклонницы. Слухи о его изменах и неверности возникали регулярно.

"Актерская жизнь буквально пронизана ими. Иногда слышишь какие-то сплетни, но большое счастье, что они до тебя не доходят. И чем меньше знаешь, тем лучше спишь. Надо отдать должное моему мужу: даже если я была неправа и наскакивала на него, то он все терпел, а потом сам шел ко мне извиняться. Так счастливо сошлись звезды, что нам друг с другом было хорошо и мы друг без друга не могли", - высказывалась Светлана Владимировна.

Несмотря на все самые тяжелые моменты жизни, их брак был крепким и нерушимым. Смерть мужа Немоляева переживала настолько плохо, что ослепла горя.

С юности у нее были проблемы со зрением - близорукость. С возрастом ситуация лишь усугублялась, а когда не стало Лазарева, актриса настолько сильно она страдала, что в какой-то момент перестала видеть. "Когда Саша ушел из жизни, я практически перестала видеть. Такая была травма. Меня сын заставил сделать операцию",- поделилась артистка в шоу Андрея Малахова.

Актриса часто вспоминает покойного супруга и радуется тому, что они успели обвенчаться за год до его смерти. "Мы об этом много говорили, шутили, мол, надо повенчаться, а то помрем и на том свете не увидимся. У нас дача в Абрамцево, решили там сделать. Но Саша прожил после всего этого лишь год", - посетовала знаменитость.