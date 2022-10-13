Президентские гранты помогут восстановить разрушенные города

В этом году финансовую помощь от него уже получил 121 проект! «Комсомолка» рассказывает о самых ярких.

ПОМОЩЬ РАНЕНЫМ И ИНВАЛИДАМ

Один из самых интересных проектов называется «На земле Россия». Его придумали ребята, живущие во Владивостоке. Межрегиональный фонд «Татьянин день - Приморье» решил ко Дню молодежи сделать подарок. В январе они привезут в Луганск целый вагон гуманитарной помощи, в том числе уникальные инвалидные коляски из карбоната.

- Такие коляски стоят около 700 тысяч рублей за штуку, но нам удалось договориться с производителями и выкупить их дешевле. Каждая будет сделана по индивидуальным размерам. В первую очередь их получат военнослужащие. С 2014 года ребята защищали нас и наши границы, свои семьи. Они это заслужили, - отмечает в разговоре руководитель проекта Олеся Некрасова.

Сам фонд на собранные деньги мог купить лишь две коляски, теперь же, благодаря президентскому гранту на 4,5 миллиона рублей, удастся закупить сразу 27 штук. Несколько из них обещают отдать местным волонтерам, которые стали инвалидами в ходе боевых действий.

- Местные ребята там очень стараются, мы хотим обеспечить им мобильность. Вместе с колясками мы привезем еще и «вторые позвоночники» - это российская разработка, позволяющая разгрузить позвоночник при травмах спины. Это не последний наш подобный проект, - делится планами Олеся Некрасова.

Ребята из фонда также планируют открыть на территории Луганска небольшую точку сервисного обслуживания для ими же привезенных колясок. Так подарок сможет прослужить новому хозяину долгие-долгие годы.

ГУМАНИТАРНЫЙ КОНВОЙ

Есть среди выигравших президентский грант весьма необычные проекты. Так, Молодежная казачья организация казачьего войска «Терцы» предложила помогать не только деньгами, но и «руками». В Антрацит приедет отряд молодых казаков-добровольцев, чтобы подставить свое сильное мужское плечо местным жителям. Проект этот получил кодовое название Гуманитарный конвой «Ставрополье - Антрациту» и почти 4 миллиона рублей на реализацию.

- Город Антрацит - побратим Ставрополья. И вот с 1 ноября наши дерзкие ребята-казаки совместно с местными казаками на протяжении 12 месяцев будут заниматься там мелкими восстановительными работами: починят крыши, подкрасят здания, зимой будут снег убирать, летом вот траву косили, - рассказал «Комсомолке» руководитель проекта Владимир Бухарин.

Сейчас в проекте задействованы уже около 40 казаков, но есть еще месяц, чтобы привлечь больше ребят. Помощь от них смогут получить две тысячи жителей города. В первую очередь это будут люди с ограниченными возможностями, пенсионеры, многодетные семьи.

- Мы также собираем продуктовую гуманитарную помощь - это сахар, крупы, мука, масло. Планируется отправить 60 тонн. Еще подготовлено будет три тонны зимних вещей. Охранную деятельность в городе тоже возьмем на себя - будем охранять школы, детсады, храмы, а также наводить порядок, убирая листву, а позже и снег, - делится планами Владимир Бухарин.

Все программы, которые получили поддержку Фонда президентских грантов, уже работают и приносят свои первые плоды. Все вместе они должны помочь восстановить мир на воссоединившихся с Россией территориях и подарить местным жителям веру в наше общее счастливое будущее.