БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

Задач - много, и все - масштабные. Как сообщил в своем телеграм-канале исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, один из приоритетов - развитие дорожной сети в городских агломерациях. Так, полным ходом сейчас идет ремонт автомагистрали Бердянск - Мелитополь. Стокилометровая трасса не реставрировалась 20 лет. Украинские власти не находили на это денег.

Как сообщили в пресс-службе администрации Запорожской области, на ремонт трассы планируют потратить почти 500 миллионов рублей. На объекте работы не прекращаются ни на час. Там постоянно находятся около ста дорожников и по меньшей мере 60 спецмашин.

Чтобы обеспечить развернувшуюся стройку, запущены в работу сразу три мобильных асфальтобетонных завода. Их мощности позволяют каждый день отгружать пять тысяч тонн асфальтобетонной смеси.

- Важно, что заводы - мобильные, они будут перемещены, когда начнется ремонт других участков дорог, - подчеркнул Евгений Балицкий.

В планах - завершить работы на трассе Бердянск - Мелитополь к Новому году.

СЕВАСТОПОЛЬ - МЕЛИТОПОЛЮ

А вот в 6-й, старейшей школе Мелитополя ремонт уже окончен. Здесь полностью заменили крышу, остеклили учебные корпуса, спортивный и актовый залы. А еще восстановили топографическую площадку, с которой открывается вид на город.

К слову, с ремонтом школы помог Севастополь, который взял шефство над Мелитополем.

Также отремонтировали школу в селе Фруктовое. Здесь рабочие не только обновили внешний вид здания, но и покрасили стены, побелили потолки и заменили старые плафоны на новые и безопасные.

Другие российские города-кураторы помогают восстанавливать больницы, до которых у украинских властей не доходили руки десятки лет. Лекарствами медучреждения тоже обеспечены: жители могут не волноваться. Только по линии МЧС в область передали почти три тонны самых разных препаратов.

ИЗ ПЕНЗЫ - С ДОБРОМ

- В Пологовском районе продолжается мониторинг состояния основных социальных объектов. Первоочередной ремонт будет проведен в Центральной больнице в Токмаке, а еще в трех школах, расположенных в Пологах, Токмаке и Розовке, - сказал Балицкий.

Также приведут порядок три объекта водоснабжения в Токмаке, Молочанске и Розовке.

- Отдельно в программу включены две котельные в Токмаке и Пологах, - прокомментировал исполняющий обязанности губернатора.

Всего же только в Пологовском районе восстановят 14 объектов. С помощью строителей из Пензенской области.

КСТАТИ

А в городском парке Горького в Мелитополе на дорожке, ведущей к кинотеатру, недавно появилась арка из веток.

- Казалось бы, обычные ветки. Но какую красоту можно из них сотворить, - отметила местная жительница Наталья Скляренко.

Вскоре же в парке отремонтируют три аллеи (на фото). Также в городе полностью восстановили Арку Победы, которая ранее была уничтожена киевским режимом. На ней вновь гордо красуются орден Победы, Георгиевская лента и надпись «Слава победителям».