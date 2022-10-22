Бойцов ВСУ британцы учили городским боям с 2016 года Фото: REUTERS

В Мариуполе нашли пособников "правосеков"

Михаил Попов, представитель МГБ ДНР, завил, что в Мариуполе нашли базу националистов из запрещенного в России «Правого сектора». Изъята литература экстремистского содержания, и нацистская атрибутика, получен список членов и пособников «правосеков». Сейчас устанавливается их местонахождение. Лидер данной организации, Дмитрий Ярош объявлен в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного генпрокуратурой ДНР по статье 328 УК республики - «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам пола, расы, национальности». И тут нелишне вспомнить, что месть — это блюдо, которое готовится на долгом огне.

Заявления Маска по Украине беспокоят Вашингтон

Bloomberg сообщает, что заявления основателя Tesla и SpaceX Илона Маска по поводу российско-украинского конфликта и его разрешения вызвали беспокойство в Вашингтоне. Настолько, что его финансовыми делами заинтересовались контрольные органы. В публикации сообщается: «Чиновники администрации президента обсуждают, должны ли США подвергнуть проверке в области нацбезопасности некоторые сделки Илона Маска. В том числе покупку Twitter Inc. и спутниковую систему SpaceX Starlink». Американские госслужащие испытали «дискомфорт» и-за слов миллиардера об отмене финансирования Starlink на Украине (потом он, правда, дал задний ход). В Вашингтоне чудится, что Маск все чаще проявляет большие симпатии к Москве, чем к Киеву. Дискуссии в Белом доме о потенциальных проверках предпринимателя находятся на начальных стадиях. Вообще, когда кажется — креститься надо. Либо поплевать через левое плечо.

Бойцов ВСУ британцы учили городским боям с 2016 года

Николай Мищенко, бывший офицер морской пехоты ВСУ сообщил, что западные инструкторы обучали навыкам городских боев еще несколько лет назад. В 2016-м, когда морпех служил в центре оперативного боевого обеспечения (ВМС ВСУ), в его часть приезжали инструкторы из Британии и учили бойцов тактической военной медицине, а также «порядку штурмовых действий, например, многоэтажных зданий, зачистке в плотной застройке, ведению наступательных боевых действий в городской местности». Находясь во Львовском центре, Мищенко отмечал также работу по этому направлению с американскими инструкторами. Подготовка к войне в городах? Нет, не слышали...

Более 8 млн тонн сельхозпродукции незалежная отправила за рубеж

По данным совместного координационного центра (СКЦ), к 20 октября из трех украинских портов ушло в другие страны 8 087 665 тонн зерна и прочей сельхозпродукции. Было разрешено движение 738 судов. В минувший четверг морские гавани незалежной покинули три судна с 141 500 тонн зерна и другой продукции АПК. В Испанию плывут в трюмах 52 733 тонны кукурузы и 23 267 тонн подсолнечного шрота. В страны Евросоюза направлены 60 тысяч тонн рапса. Ну и в Турцию ушло судно с 5,5 тысячами тонн подсолнечного масла. Адресаты особо не меняются. Бедняки по прежнему где-то за бортом.

Какие средства ПВО остались у Киева

The Washington Post сообщает, что на Украине не хватает современных систем ПВО для прикрытия каждой части страны. По данным издания, сейчас используются советские и американские ПЗРК времен... афганской войны. Капитан ВСУ Владимир Климин поведал изданию, что у Украины нет достаточного количества подразделений противовоздушной обороны, а исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк заявила американцам, что «сейчас наша ПВО — это буквально парень со Стингером». Начальник учебной подготовки зенитно-ракетных войск Украины Денис Смажный сообщил янки, что «у нас заканчиваются ракеты», а представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат «пошутил», что сейчас «каждому рыбаку нужно носить с собой переносные ЗРК». Ну да, а «шутнику» надо носить с собой памперсы.

В офисе Зеленского плодят галлюцинации о поражении России

Андрей Ермак, глава офиса Зеленского утверждает в авторской колонке для The Washington Post, что после присоединения к России украинских территорий о мирном разрешении конфликта речи быть не может. И противоречит сам себе, заявляя, что «русские войска отступают, экономика разваливается, срочное прекращение боевых действий — единственный способ сохранить лицо России. Ермак называет «полезными идиотами» тех известных персон на Западе, кто все громче и громче призывают к миру», По его мнению, авторы таких заявлений хотят мирного соглашения с Москвой не ради справедливости и Украины. Ну они, может, и идиоты — ну так хотя бы полезные. А вот Киев наплодил бесполезных — не протолкнуться.

Сыновья Кадырова пленных из зоны СВО доставят в Грозный

Три сына Рамзана Кадырова — Ахмат, Эли и Адам, которые находятся в зоне проведения спецоперации, во время недавнего боя взяли в плен шестерых бойцов ВСУ. По словам главы Чечни, троих пленных доставят в столицу республики. В своем телеграм-канале Кадыров-старший написал: «Вместе с бойцами Ахмат, Эли и Адам приняли участие в спецоперации по ликвидации вражеского укрепрайона. Как результат, еще одна захваченная позиция, уничтоженный отряд противника и шестеро плененных военнослужащих ВСУ. Троих из них решили доставить в Грозный». Пленные сообщили, что они - мобилизованные по призыву, и у них «нет никакого желания сопротивляться российским войскам». Интересно было бы увидеть тех, кто, сдавшись на Донбассе, горел желанием в дальнейшем отчаянно сопротивляться союзным силам. Где эти герои сопротивления?

Почему глава Пентагона звонил Шойгу в пятницу

По данным заместителя пресс-секретаря Минобороны США Сабрины Сингх, в пятницу состоялся телефонный разговор главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу и руководителя Пентагона Ллойда Остина. Беседа прошла по инициативе американской стороны. В интервью газете New York Post Сингх пояснила, почему было решено позвонить российскому министру именно сейчас: «Сегодняшний день просто предоставил хорошую , подходящую возможность для того, чтобы этот звонок состоялся». По ее словам, на фоне российской специальной военной операции на Украине «именно этот день предоставил наилучшую возможность для общения». Отличное, исчерпывающее объяснение. И ведь все сразу стало понятно! Хорошо хоть потом в Минобороны РФ пояснили, что обсуждалось, в частности, «наращивание сил в Крыму и вокруг Украины».

Украина подожгла лакокрасочный завод под Белгородом

После прилета с украинской стороны снаряда, попавшего в лакокрасочный завод в Шебекинском городском округе Белгородской области, возник пожар на площади в тысячу квадратных метров. Загорелись резервуары на открытой площадке. Известно о пострадавшей женщине. Завод находится в трех километрах от жилых домов. Тушение затруднялось тем, что обстрел территории после возникновения пожара не прекратился. Ну да, именно так «воины света» обычно и борются с «силами тьмы».