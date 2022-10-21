На уроках физкультуры будут обучать детвору игре в лапту

Министр просвещения Сергей Кравцов. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Вообще-то министр просвещения Сергей Кравцов, выступая на Всероссийском форуме школьных спортивных клубов в Казани, говорил о целом списке новшеств в плане развития детско-юношеского спорта. Но именно идея с лаптой впечатлила особенно.

ЧТО ОБЕЩАЮТ

- Сегодня уже в 74% школ создано более 30 000 зарегистрированных спортклубов, - порадовал министр. - А скоро будут в каждой школе страны.

Ориентир - 2025 год. Приведут в порядок уличные площадки, спортзалы, бассейны, закупят все необходимое для занятий: лыжи, коньки, мячи, снаряды… Красота! Прямо в школе детвора сможет не только лазить по канату, перемахивать через козла, бегать 30-метровки, но и заниматься практически всеми видами спорта, включая современные направления. На все, конечно, плановых уроков физкультуры не хватит, поэтому физра физрой, а спорт будет в фомате дополнительных образовательных модулей. По словам Сергея Кравцова, уже готовы модули по бадминтону, фитнес-аэробике, спортивной борьбе, легкой атлетике, подвижным шахматам, триатлону и флорболу. На следующий год добавят скалолазание, конькобежный спорт, биатлон, теннис, гольф и роллер-спорт.

А когда учителя физкультуры предложили проводить еще и уроки по лапте, министр согласился и на лапту.

ИГРАЕМ С XIV ВЕКА

Кто не в курсе, лапта – русская народная игра, в которую играют двумя командами, вооружившись плоскими деревянными битами. По классике, с одной стороны игровой площадки – город, с другой – деревня. Одна команда идет в город и бросают мяч через площадку. Цель – запулить как можно дальше и потом рвануть до контрольной линии и обратно. Противник тем временем ловит мяч и должен осалить им «городского». Пробежал удачно – команде начислили очки. Если запятнали, то противник переходит в город. Это если коротко.

Играли в лапту с давних времен – свидетельства о ней находили еще в берестяных свитках Новгорода в XIV веке. Во времена Петра I лапта была частью военной подготовки солдат, и в Красной Армии в нее тоже играли для физразвития. В Союзе проводились официальные соревнования по лапте. И сейчас проводятся Чемпионаты России, активно работает Федерация русской лапты.

160 ТЫСЯЧ ИГРОКОВ В СТРАНЕ

- Сергей Олегович, рады, что лапте теперь в школе обучать будут? – спрашиваю президента Федерации Сергея Фокина.

- Это определенный положительный этап в плане развития того, чем мы занимаемся с 1986 года. На сегодня по стране более 160 тысяч человек занимаются этим видом спорта. 47 региональных организаций в 73 субъектах РФ, из них более 20 аккредитованы в Минспорта. Лапту давно пора вводить в школы обязательным уроком, выделять часы. Мы все давно разработали и передали Минпросвещения.

- Ого, размах! А сложно ли научиться играть в лапту?

- Есть определенная методика, этапы подготовки. На дворовом уровне можно начать играть осознанно уже после 5-6 занятий.

- А снаряжение, экипировка?

- В том-то и вся красота этого спорта, что нужна только бита, вырезанная из ели или сосны по типовой форме. Они трех видов есть, в зависимости от вида удара: длинные – метр двадцать, средние – девяносто сантиметров и короткие – шестьдесят. Можно самому сделать, можно заказать у нас.

ПОЛЕЗНО И ЗРЕЛИЩНО

- Лапта – что за слово такое?

- Так называется бита, которой бьют по мячу. В современной трактовке лапта – это бита и мяч.

- Я так поняла, что играют и мальчики, и девочки. А с какого возраста можно начинать?

- Учебно-тренировочные группы начинают тренироваться с 11 лет, а начальная подготовка – с 9. Лапта - самый простой, доступный для школы спорт. Полезный, развивающий, зрелищный. Очень метко Куприн про лапту написал: «Она не доводит мальчишек, как, например, в футболе, до того, чтобы попасть противнику в ноги, ребра или выбивать глаза. В лапте нужны: находчивость, глубокое дыхание, верность своей партии, внимательность, изворотливость, быстрый бег, меткий глаз, твердость удара руки и вечная уверенность в том, что тебя не победят».

- А как с учителями быть? Сейчас во многих школах с физруками напряженка, а тут нужны спецы по лапте.

- Школьные физруки при вдумчивом изучении программы ничего сложного не увидят в том, как преподавать русскую национальную игру.

АМЕРИКАНЦЫ СЛЯМЗИЛИ ИДЕЮ ДЛЯ БЕЙСБОЛА

- Очень уж лапта американский бейсбол напоминает. Как так вышло?

- Есть устойчивая гипотеза, что эмигранты из Одессы и Курска, кот приехали в Америку, играли в лапту, не забывали свои корни. А американцы трансформировали ее, привнесли свое, и теперь бейсбол у них национальная игра и в десятки раз лучше развивается, чем у нас наша лапта. Что очень обидно.

- Слямзили, значит. А в мире нашу лапту знают? Соревнования проводятся?

- Игроки есть в Белоруссии, Казахстане, Молдове, Румынии, Германии, Хорватии. Даже в Японии в культурных центрах лапту знают. Существует также Международная федерация. Однако только в России игра входит в государственную программу физвоспитания. До нынешних событий мы проводили фестивали, товарищеские матчи. А когда-то около стелы «Три сестры» на границе России, Белоруссии и Украины проводили турнир среди команд трех стран.

- Кто-то из известных людей играет в лапту? Поддерживает?

- Таких мы не знаем. Наверное, поэтому и спонсоров ищем с превеликим трудом. Далеко не все откликаются на наши призывы поддержать финансово даже детские соревнования.