Важная инициатива

Беспокойство о них и толкает ребят на подвиги, и страна говорит спасибо, заботясь о самих военнослужащих и их семьях. Рядом с российским военным всегда находятся волонтеры, в том числе из некоммерческих организаций (НКО). Такие организации, работающим с военнослужащими Фонд президентских грантов. В этом году финансовую помощь от него уже получил 121 проект! «Комсомолка» рассказывает о самых ярких.

500 СЕМЕЙ ПОЛУЧАТ ПОМОЩЬ

Помочь семьям военнослужащих готовы и в Ассоциации культурных и образовательных проектов «Русское лето». Волонтеры из Воронежской области разработали проект «Сердца Донбасса с матерью-Россией», на реализацию которого и получили грант в размере 14,6 миллиона рублей.

- В рамках проекта мы окажем материальную помощь семьям военнослужащих, пострадавших во время участия в спецоперации. Это будут 500 семей. Работать будем на местах. Наши шатры откроются в Донецке, Енакиеве и Снежном. Там можно будет получить лекарства и консультации по трудоустройству, - рассказал «Комсомолке» руководитель проекта Сергей Борисов.

Первое, на что хотят сделать упор волонтеры, - это психологическая помощь отслужившим ребятам, их родным и мирным жителям Донбасса. Так вернуться к прежней жизни без бомбежек и взрывов получится быстрее.

- Мы будем помогать интегрироваться в новую, обычную жизнь. В этом поможет и наша дружественная местная организация «Открытое сердце Донбасса» с Галиной Баженко и Викторией Пановой, - отмечает Сергей Борисов.

Эти и многие другие программы, которые получили поддержку Фонда президентских грантов, уже работают и приносят свои первые плоды.

ДЛЯ РАНЕНЫХ

Один из самых интересных проектов называется «На земле Россия». Его придумали ребята, живущие во Владивостоке. Межрегиональный фонд поддержки молодежных инициатив «Татьянин день - Приморья» решил ко Дню молодежи сделать подарок военнослужащим. В январе они привезут в Луганск вагон гуманитарной помощи, в том числе уникальные инвалидные коляски из карбоната.

- Такие коляски стоят около 700 тысяч рублей за штуку, но нам удалось договориться с производителями и выкупить их дешевле. Каждая из колясок будет сделана по индивидуальным размерам. В первую очередь их получат военнослужащие. С 2014 года ребята защищали нас и наши границы, свои семьи. Они это заслужили, - отмечает в разговоре с «Комсомолкой» руководитель проекта Олеся Некрасова.

Сам фонд на собранные деньги мог купить лишь две коляски, теперь же благодаря президентскому гранту на 4,5 миллиона рублей удастся закупить сразу 27 штук. Несколько из них обещают отдать местным волонтерам, которые стали инвалидами в ходе боевых действий. Это поможет им принести еще больше пользы своему региону.

- Местные ребята там очень стараются, мы хотим обеспечить им мобильность. Вместе с колясками мы привезем еще и «вторые позвоночники» - это российская разработка, позволяющая разгрузить позвоночник при травмах спины. Это не последний наш подобный проект. Верим, что в следующем году получится еще и привезти детей Донбасса к нам в гости на острова, - делится планами Олеся Некрасова.

Ребята из фонда также планируют открыть на территории Луганска небольшую точку сервисного обслуживания для ими же привезенных колясок. Так подарок сможет прослужить новому хозяину долгие-долгие годы.