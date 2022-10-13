Наше дело правое!

Пожелания барнаульского школьника вернуться домой живыми и с победой стали своеобразным оберегом для четырех военнослужащих.

ВСЕ НА НУЖДЫ СВОИХ

Мы всегда с особой гордостью говорим о нашем менталитете. С одной стороны, это способность к небывалому милосердию по отношению к страждущим и умение объединиться в нужный момент, а с другой - готовность безжалостно бить врага. И сегодня, когда наши Вооруженные силы исполняют свой долг в специальной военной операции на Украине, в стране - беспрецедентная народная поддержка.

На днях сразу в нескольких районах Рязанской области волонтеры объявили сбор вещей для добровольцев и мобилизованных.

В перечне: теплые носки, водонепроницаемые стельки, сигареты, шнурки, хозяйственное мыло, шампунь, зубная паста и ватные палочки, консервы, сахар-рафинад, сухое печенье. Все посылки доставят в учебный центр ВДВ в Сельцах, где проходят подготовку мобилизованные рязанцы.

Пока в одних регионах только формируются пункты помощи, в других эта работа уже поставлена на поток. Например, волонтеры группы «Сахалин. Своих не бросаем» собрали и передали бойцам в зоне СВО квадрокоптеры, генераторы, рации, радиостанции, спальники, одежду, провизию и прочие нужные вещи на пять миллионов рублей.

Нижегородская областная Общественная палата при поддержке «Городского совета отцов» и местного объединения ветеранов боевых действий собрала 20 тонн помощи. Если судить по отчетам о результатах сборов, которые публикуют в тeлеграм-каналах, суммы помощи в области на каждую разовую акцию могут варьироваться от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов рублей.

Несколько классов из Ставрополя собрали подарки для военнослужащих, мобилизованных в Донбасс.

Продолжается гуманитарный сбор в Ставропольском крае. В Прикумье добровольцы собрали более 300 килограммов круп, более 100 банок консервов, более 30 упаковок чая, воду, печенье, предметы личной гигиены, несколько десятков пледов, одеял, подушек, более 40 пар теплых носков и другие предметы первой необходимости для военнослужащих.

Швейная фабрика в Красном Холме Тверской области бесплатно сшила спальники и балаклавы ребятам, находящимся в зоне спецоперации.

- Откликнулось очень много людей. Быстро сложилась команда, которая организовала сбор денег и вещей для мобилизованных, - рассказала участница акции Лариса Макарова.

Своими руками помогают армии жительницы Крымска Краснодарского края. Они шьют хендмейд-аптечки и носилки.

- Солдаты получили от рукодельниц 300 аптечек, 50 носилок. С покупкой материалов помогают простые люди и бизнесмены. Всю амуницию передают в воинские части вместе с продуктами и письмами, - сообщили в местном региональном штабе акции.

НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ

В регионах РФ переформатировали акцию #МыВместе. Волонтерские штабы поставили в приоритет адресную помощь семьям военнослужащих и мобилизованных.

При поддержке Народного фронта заработала горячая линия и обновленная платформа мывместе.рф. Добровольцы в круглосуточном режиме принимают заявки, оказывают еще и психологическую, и юридическую помощь. Во всех 85 регионах волонтеры помогают собирать и отправлять мобилизованным наборы с предметами первой необходимости.

Кроме этого, силами российского Красного Креста, Министерства науки и высшего образования помощь семьям мобилизованных оказывают около тысячи профессиональных психологов и студентов.

- В настоящее время помощь психологов, волонтеров-психологов оказывается просто необходимой. В региональных штабах «Мы вместе» будут работать наши представители, которые всегда поддержат население, помогут не только консультацией, но и организуют группы взаимной поддержки, - рассказал председатель Красного Креста Павел Савчук.

В ближайшее время количество операторов по оказанию психологической помощи будет увеличено. Это поможет сократить время ожидания на линии и расширить охват тех, кто нуждается в консультации.

- Только за четыре дня мы приняли больше 16 тысяч звонков и обращений от мобилизованных, - отметил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

В ОДНОМ РЯДУ С МУЖЧИНАМИ

Самое активное участие в организации помощи военным принимают женщины.

- Я могу делать то, что делали мои прадеды и дедушки когда-то в 41-м, - говорит Надежда Узунова, член боевого братства Хакасии. - Тыл всегда работал для фронта. Тыл всегда ковал победу.

А вот Евгения Виноградова на регулярной основе помогает в сборе гуманитарной помощи:

- У меня старший брат - военный летчик, он находится сейчас под Ростовом. Поэтому для меня важно поддержать наших защитников, которые рискуют своей жизнью ради избавления Донбасса от нацистов, ради мира на Украине.

Матери, жены, сестры, дочери не только стараются всячески поддерживать жителей Донбасса и непосредственно солдат, но и сами стремятся встать в один ряд с мужчинами. Как рассказал представитель пресс-службы мэрии Грозного Эльдар Фатыхов, ежедневно к ним обращаются десятки женщин разного возраста с просьбой принять их в добровольцы. Большинство из них хотят поехать в зону проведения спецоперации в качестве медиков.

ВЕЛИКАЯ СИЛА СЛОВА

Помимо материальной крайне важна и моральная поддержка наших солдат. Например, жены севастопольских моряков послали своим мужьям и всем российским военным романтичную песню-привет в формате видеоролика. В основе песни такие стихи поэтессы Марии Батюхно:

Я с тобой всегда рядом, любимый!

На пути встану бед и тревог,

Ты моею молитвой хранимый,

я прошу, защищай тебя Бог!

Я готова служить тебе верно

и хранить в твоем сердце тепло,

Точно так же, как ты, незабвенно

Служишь Родине там далеко.

Многие юные россияне своими руками делают для участников спецоперации подарки, пишут ободряющие письма. Благодаря патриотическому фестивалю «Русское лето. ZаРоссию» у них появилась возможность отправлять на фронт видеообращения с пожеланиями успеха и скорого возвращения домой. И эта детская искренняя вера способна творить настоящие чудеса. Так, письмо шестиклассника из Барнаула, которое он адресовал нашим защитникам в Донбассе, спасло жизни четырех человек. Пока бойцы в укрытии читали письмо, вражеская артиллерия ударила по месту их прежней дислокации. «Я пожелал им, чтобы они вернулись поскорее живыми и здоровыми, с победой и чтобы у них было поменьше потерь», - рассказал Андрей. В том письме не было ничего магического, но именно вера ребенка превратила его в настоящий оберег.

Повсеместно в российских регионах устраивают торжественные проводы мобилизованных и добровольцев. Друзья и родственники для боевого настроя в путь-дорогу поют «Катюшу», ставшую негласным символом победы над фашизмом. Где-то добровольцы уезжают под марш «Прощание славянки».

К нынешним военнослужащим с напутствиями приходят и ветераны прошедших войн. В Подмосковье, к примеру, с мобилизованными встретился член Российского союза ветеранов Афганистана города Ивантеевки Игорь Лепешкин. Он посоветовал новичкам в зоне спецоперации ориентироваться на действия своих более опытных товарищей.

К акции взаимопомощи подключается предпринимательское сообщество: семьям мобилизованных будут предложены скидки и бонусы в торговых точках и сетевых магазинах.

КУДА ЗВОНИТЬ

Горячая линия по частичной мобилизации граждан на базе службы «122».

Ответы на вопросы о мобилизации, а также информацию о местонахождении мобилизованных можно получить круглосуточно по телефонам Минобороны РФ: +7 (800) 100-77-07; +7 (495) 498-43-54; +7 (495) 498-34-46.

Помощь психологов и юристов оказывают по телефону Народного фронта +7 (800) 200-34-11.

По телефону +7 (800) 250-18-59 люди, испытывающие тревогу по разным причинам, могут получить профессиональную психологическую помощь.

Кто хочет получить помощь или готов ее оказать, может отправить заявку на обновленную платформу мывместе.рф.

Присоединиться к помощи можно, перечислив денежные средства через сайт help.redcross.ru.