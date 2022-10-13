Важно быть патриотом на деле

Российский студотряд участвовал в восстановлении Саур-Могилы.

ПАМЯТНИКИ И БРАТСКИЕ МОГИЛЫ

Российские студенческие отряды участвуют в налаживании мирной жизни в городах и поселках Донбасса. Они ведут активную работу по оказанию различной помощи жителям в рамках реализации гуманитарных миссий «Мы вместе с Донбассом».

Во второй половине сентября стартовала гуманитарная миссия в селе Дмитровка Шахтерского района. 13 бойцов студенческих отрядов из 11 регионов России работают по строительному направлению. В их планах - ремонтные и благоустроительные работы, а также восстановление братских могил и объектов инфраструктуры. Это уже третий этап гуманитарной миссии российских студенческих отрядов.

- Мы уже ездили работать в Луганскую Народную Республику по направлению медицины, образования и строительства. Потом ребята работали на Саур-Могиле, - рассказывает руководитель направления Центрального штаба «Российских студенческих отрядов» Ирина Зубарева. - Сейчас будем восстанавливать памятники, братские могилы в Шахтерске, а также оказывать адресную помощь. Мы общаемся с администрациями, местными жителями. Если от нас что-то нужно будет, мы сделаем все, что в наших силах.

Ирина рассказывает, что группа собиралась со всей России. Люди подавали заявки через социальные сети, обращались в региональные отделения организации.

- В основном у нас студенты, но вообще в составе команд - волонтеры от 18 до 65 лет. В нашей группе едет ветеран нашего движения, он состоял в движении еще в советское время, сейчас состоит в руководстве нашей организации, - говорит девушка. - Когда мы формировали миссию, я решила, что тоже хочу поехать. В организацию я вступила студенткой, семь лет назад. Была в отряде, потом в руководстве движения в Пермском отделении, а затем меня пригласили в центральный штаб в Москву.

- Ирина, почему решили связать свою жизнь с этим движением?

- У меня раньше мама была в движении, всегда рассказывала, как она ездила в составе студотрядов, помогала. Когда я пришла на учебу, у меня даже не было сомнений. Я знала, что это здорово и круто.

- Что больше всего запомнилось за семь лет?

- Больше всего мне запомнилось, как мы организовывали Всемирный фестиваль молодежи в 2017 году. Это был очень классный опыт.

- Как решили поехать в Донбасс?

- Я не первая и не последняя. У нас много ребят, которые ездили и хотят ездить в Донбасс и помогать людям.

САУР-МОГИЛА ОСТАЛАСЬ В ПАМЯТИ

В составе группы, которая отправилась в Донецкую Народную Республику, есть и те, кто в Донбассе не впервые. Например, Егор Белов - боец студенческого отряда «Высота». Он состоит в движении уже третий год. Летом принимал участие в восстановлении Саур-Могилы. После решил снова приехать в Донбасс и помогать людям.

- О мемориальном комплексе я раньше не знал, но потом понял: это священное место, - говорит Егор. - Когда я приехал, застал разрушенные барельефы, осколки были повсюду. Приезжали саперы, все обследовали.

- Что входило в вашу задачу?

- Изначально нас недооценили и считали, что мы будет только немного помогать, приносить-уносить. Но в итоге мы и строили, и штукатурили, варили - помогали всем чем могли. Мы видели, как возводился монумент, как создавались барельефы, участвовали во всем этом.

- Какой момент больше всего запомнился?

- Многое, но больше всего, когда ставили самого солдата. Это стратегический момент для морального духа Донбасса. Еще запомнились сами люди. Порой они трудились с нами. Кто-то работал на перевозках, помогал с плиткой.

- Слышали звуки боевых действий в то время, когда работали?

- Монумент находится на самой высокой точке, поэтому мы слышали и дальние взрывы, видели дым на горизонте, слышали звуки полета самолетов, работу противовоздушной обороны.

- Почему решили поехать снова?

- Изначально планировалось, что следующая миссия будет сразу после восстановления Саур-Могилы, поэтому я с несколькими товарищами уезжать не хотели, планировали поработать еще, сделать хорошее дело. Но в итоге миссия перенеслась, приехали на небольшой отдых в Ростов и снова отправились в Донбасс. Будем восстанавливать братские могилы. Считаю, что это важно. Я всегда уважал людей, которые рисковали своей жизнью, были храбры, чтобы отстаивать свои намерения. Я за то, чтобы память об их подвиге хранилась.

ХОЧУ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ

Есть в команде и те, кто впервые отправляется на помощь людям в составе студотряда. Один из таких - Артем Орлов. 20-летний парень еще в феврале увидел, что в Донбасс ездят волонтеры. Тут же захотел отправиться на помощь людям. Некоторое время вынашивал эту идею, потом поговорил с мамой, она одобрила.

Артем Орлов.

- Мака сказала: «Это благородное дело, но самое главное - береги себя». Учитель из колледжа тоже меня поддержал и дал напутствие. Я патриот по жизни, и мой самый главный принцип: важно быть патриотом не на словах, а на деле. Я хотел помочь людям, которые оказались в беде, и быть рядом с ними. В мае я увидел, что российские студенческие отряды набирают волонтерскую миссию. В конце августа у меня приняли заявку, и я стал частью этой дружной команды. Мы приехали в Ростов-на-Дону, где нас обучали два дня.

- Как проходило обучение?

- Мы были на объекте, у нас были спикеры: психолог, спасатель и медик.

Мы тренировались тушить огонь, учились оказывать первую медпомощь, прорабатывали различные ситуации с психологом, учились выводить людей из паники, успокаивать. Было очень много ситуаций.

- Какие ожидания от поездки?

- Будем принимать участие в восстановлении памятников, братских могил. Если представится возможность оказать адресную помощь, я буду очень рад. Мне очень хочется познакомиться с людьми, привезти продукты, пообщаться. Если помогу конкретному человеку - свою миссию я выполню.