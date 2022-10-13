Преодолеем водную блокаду

До конца года, по планам, в ЛНР заменят свыше 26 километров труб. Работа идет каждый день, несмотря на обстрелы ВСУ.

От села к селу

В начале октября специалисты предприятия «Лугансквода» заменили аварийный участок водовода в Станично-Луганском районе, от села Артема до села Нижнее Теплое. Старую чугунную трубу, проложенную еще в 1970-х и давно сгнившую, заменили новой пластиковой. На очереди - ремонт труб в самих поселках, чтобы свыше 500 жителей могли пользоваться водой не эпизодически, а каждый день.

Аналогичные работы идут в Суходольске. Здесь при помощи коллег из российских регионов заменены аварийные участки магистрального водовода диаметром 500 мм общей протяженностью 4 км до поселка городского типа Южная Ломоватка, относящегося к Брянке. Большой объем работ взяли на себя строители из Брянской области.

Строитель из Брянска Евгений Трофимов.

- Трубы разваливались уже при попытке поднять их из траншеи, - рассказывает строитель из Брянска Евгений Трофимов. - Видно, что украинская власть ни копейки не тратила, чтобы привести их в порядок.

Идет замена труб водовода, по которому подается вода на Кировский водоразборный узел для всех потребителей Кировска, поселков Голубовский и Донецкий, а также по реверсной схеме - потребителям части города Стаханова.

Лисичанску помогает Коми

Непростая ситуация сложилась в Лисичанске. ВСУ регулярно обстреливают его дальнобойными ракетами. Часто целью становятся коммуникации. Однако восстановительные работы идут. Людям постепенно возвращают газ и свет. Воду же для жителей Лисичанска, Северодонецка и Рубежного пока привозят спасатели МЧС в 15 автоцистернах. В Лисичанске развернуты модульные водоочистные станции.

В это время строители из Татарстана восстанавливают в городе централизованное водоснабжение. Но не без сложностей.

Мэра Лисичанска Андрей Скорый.

- Город большой - 43 км протяженностью, с перепадами высоты, насосные станции подорваны, - пояснил и. о. мэра Лисичанска Андрей Скорый. - Но с помощью российских регионов мы решим и эту масштабную проблему.

Насосная станция в Ровеньках

Один из самых масштабных проектов - реконструкция и модернизация ровеньковского водовода. Работы на нем стартовали в начале лета при участии строителей из Республики Коми.

В ближайшие месяцы в Ровеньках должно завершиться строительство насосной станции на магистральном водоводе от Молодогвардейской насосной станции третьего подъема до водоразборного узла «Курган». Построен фундамент, подведено электричество, насосы доставлены. Станция будет модульная, т.е. монтаж оборудования пройдет быстро, но нужно построить дополнительные гидротехнические сооружения из бетона и стали. Этим и заняты в настоящее время строители.

Кроме того, до конца года будет построена новая ветка водовода Молодогвардейск - Ровеньки.

- Новый водовод очень нужен. На старом сегодня бывает более 40 аварий в день. Ликвидация одной - это от 18 до 40 часов работы. Привлекаем бригады со всего управления. Бывает, по две-три бригады сутками работают, выезжают в любое время дня и ночи, - отметил начальник Молодогвардейского участка Южного управления «Луганскводы» Владимир Пашенцев.