Один + один равно десять!

Фото: Николай Щипко

20 проектных решений, 20 команд, 150 участников и 16 бизнес-заказчиков: эти цифры совсем скоро трансформируются в инновационные решения, которые лягут в основу дорожной карты развития компании на ближайшие годы.

Не работодатель, но партнёр!

Проект «Кому не всё равно» стартовал в Норильском дивизионе компании в феврале этого года. Уникальный формат взаимодействия сотрудников и топ-менеджмента за короткое время сформировал новое сообщество неравнодушных сотрудников на площадке «Норникеля», комьюнити людей, для которых компания – партнёр, а не просто работодатель. И именно эти специалисты, по словам директора Норильского дивизиона Николая Уткина, сделают всё необходимое для того, чтобы «Норникель» продолжил занимать позицию лидера металлургической отрасли.

«Я внимательно следил, как проходит работа, и точно владею всей ситуацией. За ваше упорство и настойчивость, вы все достойны слов благодарности. Благодаря именно вам, участникам «Кому не всё равно», компания продолжает наращивать запасы той прочности, которая позволит «Норникелю» в турбулентные времена оставаться лидером в металлургической отрасли. Я уверен, что в финале не важна борьба за первые места – бизнесу нужны все ваши идеи и результат вашей работы», – сказал Николай Уткин.

Кадры, которые решают всё

И эти идеи — от экологии, культуры до безопасности производства, автоматизации и коммуникации — были на финале озвучены, и они смогли всколыхнуть жизнь промышленного Норильска. 150 участников проекта прошли путь от новичков-инноваторов, которые ринулись в бой, часто не представляя себе, насколько сложными и трудоёмкими окажутся задачи, до экспертов, заявивших о своей креативности, энергичности, интеллекте, знании производства, человеческой психологии и предпринимательском таланте.

«Все, кто сегодня представляет свои проекты на финале - это кадровый резерв компании. Главное что бы все идеи и задумки дошли до реализации и достигли своей цели», – прокомментировала событие вице-президент компании по кадровой политике Дарья Крячкова.

От футуризма до ESG

Защита проектов проходила в течение двух дней. На каждую команду по регламенту было отведено по двадцать минут. Но часто и этого времени не хватало, чтобы рассказать о масштабах задачи и ответить на вопросы экспертного жюри.

Так, например, проект команды «Город электрокаров», которая предлагает разместить в Норильске сеть зарядных станций для электрокаров, вызвал волну вопросов, касающихся не целесообразности задачи, а именно путей её реализации. И это только на первый взгляд история имеет футуристический окрас, на деле, это живая программа модернизации транспорта в городской среде и ещё один шаг на встречу к будущему современному Норильску и «зелёной» экономики. Экологический эффект ждут и от проекта «Вторая жизнь ленты» – идеи по переработки конвейерной ленты и возможности её повторного применения. Программа была отмечена экспертами, как наилучший образец, вписывающийся в ESG-повестку «Норникеля».

Фото: Николай Щипко

Новая формула успеха

Ещё одной заметной историей с аудиторией поделилась команда «Карьерные треки». Их задача была направлена на создание понятных алгоритмов кадровых назначений и более детального информирования сотрудников о возможности карьерного роста в компании. «Примечательно, что работа над задачей была выстроена таким образом, чтобы в команду вошли не только специалисты кадровой службы, но и производственники, которые посмотрели бы на проблему со стороны», – сказала заместитель генерального директора Норильского дивизиона «Норникеля» по персоналу и социальной политики Анастасия Перфильева.

О синергии проектов, новом сообществе и площадке, которая объединила задачи бизнес-заказчиков и неравнодушных работников из самых разных переделов компании, тоже эти дни говорилось не мало. При этом это были содержательные беседы, основанные на проектных решениях производственников. «Наш проект, «Проходка без брака» находится сейчас в «горячей фазе» практической реализации на пилотном участке рудника «Скалистый». Тем не менее, по результатам сентября, на второй месяц активной фазы, брак проходки пилотного участка был снижен на 17%, при задаче снижения на 20%. Работаем дальше!», – прокомментировал выступление комнады руководитель проектного офиса реорганизации системы управления производством Норильского дивизиона компании Вадим Божко.

Он также отметил, что результаты проектов КНВР могут и сформируют синергетический эффект для «Норникеля», благодаря чему сработает формула «один + один = десять».

Формат предзащиты был сжатым: для раскрытия проблематики и предлагаемых действий спикерам отводилось всего семь минут. Остальное время – это вопросы к команде. Лимит времени предполагал чёткие формулировки и конкретику проекта. Тем не менее, заданный темп не смазывал впечатления от выступлений, а наоборот создавал атмосферу работы очень слаженного механизма.

«Финал был очень волнуюшим для нас, но дружественная обстановка и поддержка друг друга помогала нам. Бизнес-заказчик принял наш проект в работу и это приятно – наши идеи остаются жить в компании! В этом проекте все выиграли, мы получили возможность проявить себя, взрастить свой потенциал. И если честно, то после финала как-то грустно. Грустно, что проект завершился. Но и радостно, что он дал столько новых знакомств, возможностей и перспектив», - прокомментировала своё выступление участник команды «Долой излишки» Наталья Шатилова.

Камертон металлургии

Впрочем, внимания заслуживали все без исключения проекты, которые были озвучены на площадке финала программы. Взять, например, историю «Умной скважины», рассказывающую про создание прототипа мониторинговой скважины – первого шага к разработке цифрового двойника всех производственных переделов компании. Или задачу, направленную на оптимизацию излишек и улучшение оборачиваемости материальных запасов производственных подразделений. Все они уже вошли в энциклопедию инновационных решений компании станут и стали «камертоном», по которым будут оценивать «звучание», кажется, всех последующих проектов в металлургической отрасли.

Планета новых людей

Благодаря неравнодушию команд, тому, что удалось им достичь и тем проектным решениям, которые были на встрече озвучены, «Норникель» можно смело называть планетой людей, которым действительно не всё равно! И это будет верно!», — резюмировал заместитель директора Норильского дивизиона компании по региональной политике и корпоративным проектам Вячеслав Щукин.

По итогам программы всем участникам события были вручены памятные подарки в виде именных стел. Однако на них не было написано должностей: возможно, совсем скоро они поменяются!

Кстати, в финале мероприятия руководителем корпоративных сообществ «Норникеля» Еленой Крючковой была озвучена новость о том, что программа изменений «Кому не всё равно» вошла в шорт-лист одного из самых авторитетных российских конкурсов корпоративных проектов People Investor. Она также напомнила, что программа "Кому не всë равно" стала золотым призëром премии EMPLOYER BRAND AWARD & SUMMIT 2022 в номинации «Бизнес-результат». И это только начало!