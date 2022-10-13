Школы Снежного готовы к работе

В школе № 4 работала подрядная организация «Пром Ресурс». По словам ее главного инженера Александра Киреева, на объекте капитально отремонтировали кровлю, застеклили окна, обновили системы отопления, водоснабжения и канализации.

- По поручению губернатора Самарской области и по просьбе директора школы мы также благоустроили территорию вокруг, отремонтировали все этажи в школе, столовую, спортзал и детскую спортплощадку для воркаута, - рассказал он.

В школе № 6 самарские специалисты сделали капремонт кровли и системы отопления, также заменили оконные и дверные блоки, выполнили ремонт фасада здания, кабинетов, столовой и спортзала. Территорию вокруг школы также благоустроили.

Директор школы Галина Наквасина поблагодарила строителей за работу.

- Теперь летопись школы будет писаться с нуля - будет отмечаться год со дня восстановления, пять лет, десять, - сказала Наквасина.

Регион-шеф благодарят и родители детей, которые обучаются в этой школе.

- Даже не верилось, что все сделают так быстро и красиво, как в сказке. Искренне благодарю всех причастных к этому. Россия всегда помогала нам, поддерживала, восстанавливала, мы ощущали себя частью России, а теперь мы являемся ею официально. Радость от этого переполняет, - говорит Оксана Козенко. - Все мы мечтаем о мирном небе, чтобы наши дети могли наслаждаться преобразованиями и позитивными изменениями.