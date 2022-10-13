Преодолеем водную блокаду

Один был сдан в октябре. Жители Донецка назвали его «Макеевским потоком», потому что по нему в город поступает вода из водохранилищ, расположенных за Макеевкой.

Один из самых крупных проектов построен усилиями Военно-строительной компании и сотрудников МЧС ДНР. Водовод соединил канал Северский Донец - Донбасс с Ханженковским водохранилищем, одним из самых крупных в республике. В нем находится около 15 миллионов кубов воды. Особый вклад внесли строители из Московской области.

Вячеслав Чернышев.

- Работать пришлось круглые сутки, - вспоминает старший мастер Вячеслав Чернышев. - Но мы справились. Конечно, грохот разрывов украинских снарядов, гул линии фронта нервировали, но работы мы не прекращали. Эта командировка в Донбасс мне надолго запомнилась. Но если нужно, я снова приеду помочь.

К настоящему времени построены четыре нитки трубопровода протяженностью 21 км каждая. Благодаря этому один раз в три дня на два часа, но жителям Донецка, Ясиноватой и Макеевки приходит вода.

Валентина Подольчук.

- Сначала было тяжело подстроиться под график, потом привыкли. Ждем победы, надеемся, что потом с водой станет лучше, - говорит дончанка Валентина Подольчук. - Мы все благодарны нашим помощникам, согражданам из России. Если бы не их помощь, было бы совсем тяжело.

МЧС РФ также предоставило городам Донбасса модульные водоочистные станции. Жители могут совершенно бесплатно набрать там чистую воду.

- Российская станция комплексной очистки воды СКО-10 очищает воду от механических частиц, взвесей и примесей. Она может очистить воду из любого источника: пруда, озера, реки и даже моря, - рассказали в МЧС ДНР.

Действуют также водоочистительные станции, которые обеспечивают технической водой (для бытовых и санитарных нужд) до 1500 человек в сутки. Одна такая станция дает в день до 12 тонн воды.

В Мариуполе запитаны насосные станции водоснабжения и канализации, меняют магистральный водопровод и канализационные коллекторы, налажена система водоочистки.

Работа очистных сооружений в Волновахском районе тоже восстановлена. По словам главного инженера Волновахского филиала компании «Вода Донбасса» Вадима Кокина, это важный шаг в восстановления централизованного водоснабжения и водоотведения всего Волновахского района.

А чтобы обеспечить прифронтовые Докучаевск и Еленовку водой, строители приступили к бурению скважин и прокладке труб. Это позволит подавать 7 тысяч кубометров воды в эти населенные пункты.