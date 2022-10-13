Расти, саженец, большой и маленький

Соответствующее соглашение было заключено между сторонами в ходе форума «Леса России», который недавно прошел в Красноярске. Это значит, что теперь Нижегородская область и Донецкая Народная Республика будут обмениваться опытом в решении различного рода задач в сфере лесного и охотничьего хозяйства, устраивать совместные мероприятия.

Как рассказал глава нижегородского минлесхоза Роман Воробьев, специалистам из Нижнего Новгорода есть чему научить своих коллег из ДНР. К примеру, как обеспечить баланс между вырубкой и воспроизведением лесов.

- В нашем регионе развивается современный селекционно-семеноводческий комплекс, включающий в себя весь цикл работ, связанных с заготовкой и хранением семян лесных растений. Сейчас мы ежегодно выращиваем 2 миллиона саженцев ели и сосны с закрытой корневой системой. В этом году комплекс оборудован новыми теплицами, что позволит, по нашим прогнозам, увеличить урожай лесных растений вдвое, - рассказал Воробьев.

Огромное внимание в Нижегородской области уделяется восстановлению лесов - вот уже пять лет в рамках нацпроекта «Экология» в регионе высаживается свыше четырех тысяч гектаров деревьев. К слову, активная работа в сфере лесного хозяйства позволяет не только пополнить бюджет, но и сделать ресурсы более доступными для граждан. Так, в региональном Законодательном собрании сейчас рассматривается законопроект, который расширил бы возможности нижегородцев в части осуществления лесозаготовок. В частности, этот проект позволит населению закупать древесину для строительства или отопления дома по себестоимости, без наценки. Кроме того, документ предполагает информирование населения о том, какие участки леса нуждаются в очистке от валежника. В лесу можно будет использовать ручной инструмент - пилы и топоры. Помимо этого, могут быть сняты строгие ограничения по установлению объемов заготовки древесины.

- Принятие законопроекта расширит возможности обеспечения древесиной для собственных нужд граждан, упорядочит заготовки и сократит риски нарушения требований лесного законодательства, - пояснил Воробьев.