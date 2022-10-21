Герой спецоперации «Z» младший сержант Дулмажапов уничтожил взвод националистов

Младший сержант Никита ДУЛМАЖАПОВ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«В сущности, нет ничего вреднее, и даже более – никто не может быть так жесток, как вредны и жестоки по результатам своих действий сентиментальные люди. Человек, любящий своих ближних, человек, ненавидящий войну, – должен добить врага, чтобы вслед за одной войной не началась другая», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «В баталии в полевой три атаки: первая в крыло, которое послабее. В середину нехорошо – самого сожмут. Атака всеми силами в обход хороша только для малого корпуса»!

ВЗЯЛ СХОДУ ВРАЖЕСКИЕ ДОТЫ

Капитан Александр ХИЛЬКО

«Капитан Александр Хилько вместе со своими подчиненными выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от подразделений вооруженных националистов. Продвигаясь по маршруту движения российских подразделений, Александр обнаружил на подступах к населенному пункту опорный пункт украинских националистов и 2 долговременные огневые точки с минометными расчетами. Оценив ситуацию, Александр грамотно организовал систему ведения огня с учетом условий местности, после чего вместе с подчиненными атаковал позиции украинских радикалов. Несмотря на превосходящие силы противника, Александр Хилько вместе с подчиненными уничтожил вражеские доты. В ходе боя силами российских военнослужащих под командованием капитана Хилько было уничтожено до 12 боевиков. Опорный пункт боевиков был также уничтожен».

Капитан Александр ХИЛЬКО

ОТБИЛ АТАКУ ДРОНОВ

Старший лейтенант Сергей СКВОРЦОВ

«Расчет зенитного ракетного комплекса под командованием старшего лейтенанта Сергея Скворцова выполнял огневые задачи по поражению воздушных объектов украинских националистов. В ходе попытки контрнаступления украинских боевиков, 4 беспилотных летательных аппарата оказались в зоне ответственности расчета старшего лейтенанта Скворцова. В ходе отражения атаки Сергей, грамотно поставил задачи подчиненному личному составу и лично, действуя в составе расчета, приступил к огневому поражению воздушных целей. В результате точных ударов расчета старшего лейтенанта Сергея Скворцова были поражены беспилотные летательные аппараты разведки националистов, а также нанесен значительный урон живой силе противника. Мужественные и самоотверженные действия расчета старшего лейтенанта Скворцова создали условия для дальнейшего продвижения российских войск в подконтрольные националистами районы.

Старший лейтенант Сергей СКВОРЦОВ

Благодаря высокому профессионализму Сергея Скворцова российским военным удалось отразить воздушную атаку националистов, уничтожив 1 ударный и 3 разведывательных дрона».

ВОССТАНОВИЛ ОБРЫВ НА ЛИНИИ СВЯЗИ

Прапорщик Владимир МАКАРОВ

«Прапорщик Владимир Макаров выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах пункта управления группировки российских Вооруженных Сил.

Националисты, стремясь лишить российские войска управления, атаковали командный пункт, активно используя при этом артиллерию и минометы. В результате вражеского артиллерийского залпа были повреждены линии связи, что привело к потери связи между пунктом управления и подчиненными подразделениями. Понимая, что потеря связи лишает командование оперативно координировать действия сил в бою, Владимир вместе с подчиненными, несмотря на непрекращающийся плотный огонь националистов, выдвинулся к поврежденным линиям связи и приступил к их восстановлению. Благодаря смелости, отваге и профессионализму прапорщика Владимира Макарова, оборванные линии связи были оперативно восстановлены, что позволило обеспечить устойчивое управление подразделениями в бою и отразить атаку националистов».

Прапорщик Владимир МАКАРОВ

УНИЧТОЖИЛ ВЗВОД НАЦИОНАЛИСТОВ

Младший сержант Никита ДУЛМАЖАПОВ

«Младший сержант Никита Дулмажапов, действуя в составе гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона, выполнял боевые задачи по артиллерийской поддержке мотострелковых подразделений, ведущих наступление на позиции украинских боевиков.

В ходе боев с вооруженными националистами, Никита, находясь под артиллерийским обстрелом, точным огнем уничтожил самоходно-артиллерийскую установку противника, 2 единицы автомобильной техники и до 30 человек националистов. Смелые и самоотверженные действия младшего сержанта Никиты Дулмажапова нанесли существенный урон вооруженным формированиям боевиков, что позволило развить наступление российским войскам и вытеснить врага с занимаемых позиций».