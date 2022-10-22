Прогноз Счетной палаты: К 2025 году средняя пенсия станет меньше 30% от средней зарплаты

В ближайшие годы доходы пенсионеров будут увеличивать на уровень инфляции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К 2025 году средняя пенсия неработающего пенсионера составит 23,7 тысячи рублей. Такая цифра указана в проекте бюджета, который сейчас рассматривается в Госдуме. В ближайшие годы доходы пенсионеров будут увеличивать на уровень инфляции. Но… этого будет недостаточно, чтобы заместить выпадающие доходы. То есть ту зарплату, которую человек получал до выхода на пенсию.

ДАУНШИФТИНГ — БОЛЕЕ ЧЕМ ВТРОЕ

Как прогнозируют в Минэкономразвития, если средняя пенсия за три года вырастет примерно на 20%, то зарплата увеличится еще сильнее — на 25%. Если поверить в оптимистичные расчеты чиновников, средние доходы работающих россиян в 2025 году составят… 80 тысяч рублей (см. графику).

В этом случае окажется, что соотношение средней пенсии и средней зарплаты опустится ниже 30% (сейчас 31%), подсчитали в Счетной палате. Для сравнения, показатель, рекомендуемый Международной организацией труда (МОТ), составляет 40%. Мол, именно такая доля замещения может обеспечить приемлемый уровень жизни для пожилых людей.

Правда, есть ощущение, что тенденция будет другой. Пенсия, наоборот, станет приближаться к 40% от средней зарплаты. Но не потому, что она будет расти быстрее, а потому, что зарплаты будут падать.

Предпосылок для опережающего роста доходов россиян не очень много. Точнее всего одна — это возможный дефицит рабочей силы, связанный с отъездом большого числа россиян за рубеж и нехваткой мигрантов. Оставшиеся в России будут получать больше и это вызовет рост средней зарплаты. Правда, гораздо больше факторов говорят о том, что ситуация скорее будет обратной…

ТРИ ПРИЧИНЫ ПАДЕНИЯ ЗАРПЛАТ

Во-первых, мировой экономический кризис за поворотом. Западные эксперты уже сообщили, что он может произойти на горизонте в 6 — 9 месяцев, то есть уже весной или в крайнем случаем летом 2023 года. А проблемы в глобальной экономике рано или поздно заденут и российскую. Как правило, во время кризиса снижается спрос на сырье, цены на него падают. Это приведет к падению доходов российского бюджета.

Во-вторых, подтачивать отечественную экономику будут многочисленные санкции. Вероятность их скорой отмены низка. Нехватка критически важных технологий и оборудования будет со временем влиять на производительность труда и конкурентоспособность наших товаров. Это приведет к падению доходов компаний и, соответственно, занятых у них сотрудников.

В-третьих, дефицита рабочей силы, вызванного отъездом части населения, может и не случиться. Многие уехавшие продолжают работать удаленно, поэтому дефицит кадров не создают. А вот внутри страны рабочих мест, как правило, лишаются те, у кого была офлайн-занятость. К примеру, западные компании, ушедшие с российского рынка, уже начали увольнять местных сотрудников (например, ИКЕА и Тойота). Российские компании тоже начали частично сокращать расходы на персонал — либо увольняют часть сотрудников, либо сокращают зарплаты и премии.

Ну и в-четвертых, на размер средней зарплаты повлияет рост теневых доходов. Эту тенденцию эксперты уже отмечают. Работодатели снова начинают применять серые схемы, чтобы снизить расходы на фонд оплаты труда. В нынешних условиях для некоторых это единственная возможность сохранить бизнес.

Другими словами, сверхдоходы, которые раньше были у России, позволяли опережающими темпами повышать зарплаты в крупных компаниях и бюджетникам. Сейчас таких возможностей не будет. А высвободившаяся рабочая сила по закону спроса и предложения будет давить на рынок труда и снижать средние зарплаты в экономике. Ну или, по крайней мере, не увеличивать их.

КАК ПОДНЯТЬ СРЕДНЮЮ ПЕНСИЮ В СТРАНЕ

Можно это сделать механически, но у такого решения будут побочные эффекты. Во-первых, дополнительные расходы бюджета, в котором в ближайшие годы и так заверстан дефицит в три триллиона рублей. Во-вторых, одномоментное повышение пенсий сильно выше роста цен может привести к разгону инфляции.

В последние 13 лет пенсионный бюджет в стране и так дефицитный. То есть, взносов, получаемых от работающих, не хватает для того, чтобы покрыть все потребности пенсионеров. Это прямое последствие и демографической тенденции последних лет, и валоризации 2010 года. Напомню, тогда пенсии одномоментно повысили на 40%. Такое решение правительства, конечно, обрадовало пенсионеров, но дисбалансировало пенсионную систему.

В итоге федеральный бюджет взял на себя покрытие недостачи. И с каждым годом сумма издержек росла. Это стало следствием углубления демографической ямы. Число пенсионеров росло, а количество работоспособного населения почти не увеличивалось. В первые годы проблема не была такой острой. Нефтегазовых доходов вполне хватало, чтобы найти дополнительные пару-тройку триллионов рублей в год (не все ж в кубышку их откладывать). Но постоянно так продолжаться не могло.

В результате произошла реформа. В стране стал повышаться пенсионный возраст. Сейчас дисбаланс постепенно исправляется, но этот процесс займет минимум 10 — 15 лет. Даже при достаточно быстрых темпах повышения пенсионного возраста (которые в идеале должны были быть более медленными). К примеру, в той же Германии темпы втрое ниже - по два месяца каждый год, а не по полгода, как у нас.

Наконец, пенсия — это производная от зарплаты. Чем больше получают работающие граждане, тем больше страховых взносов получает бюджет. И тем больше в итоге получают пенсионеры. Связь тут практически прямая. Главное — чтобы доходы росли не номинально и не на графиках чиновников из Минэкономразвития, а на счетах работающих россиян. Вот с этим, боюсь, будет сложнее. Потому что зарплаты, в свою очередь, растут не просто так. Увеличение реальных доходов - производная от опережающего роста экономики. А его в ближайшие годы точно не будет.

ДВА УСЛОВИЯ ДЛЯ БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ ПЕНСИИ

На экономическую политику государства повлиять мы, как правило, не можем. Поэтому о своей будущей пенсии желательно позаботиться самостоятельно. Причем даже в развитых странах государственная пенсия обычно составляет те же 30 — 40%, а все остальное (еще 30 — 40% от прежней зарплаты) человек накапливает сам. Чтобы более-менее комфортно себя ощущать в старости, нужно соблюсти хотя бы два важных условия.

Во-первых, желательно получать именно официальную зарплату. В этом случае работодатель будет платить за вас страховые взносы. А на счете в ПФР будут копиться так называемые «пенсионные баллы». Чем выше зарплата, тем больше баллов. И тем больше, соответственно, будет пенсия.

Во-вторых, желательно дополнительно откладывать что-то на старость. И вкладывать эти деньги в то, что будет приносить пассивный доход в будущем. Это могут быть обычные вклады в банках, государственные облигации или инвестиции в рентную недвижимость. На будущую пенсию лучше откладывать в максимально консервативные инструменты.

Негосударственные пенсионные фонды и страховые компании предлагают специальные накопительные программы для будущих пенсионеров. Но они, как правило, предполагают вложения на длительный срок. В нынешних условиях влезать в подобные проекты вряд ли разумно.