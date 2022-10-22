Сегодня у Италии появится первая женщина – премьер-министр

Мелони, ставшая новым премьером Италии, постаралась заверить, что внешняя политика страны с ее приходом к власти не претерпит значительных изменений Фото: REUTERS

Джордже Мелони, возглавляющей победившую на выборах партию «Братья Италии», официально вручили мандат на формирование правительства.

Ультраправое правительство, которое, как ожидается, сформирует новый премьер, будет в Италии первым со времен Второй Мировой войны. Его приведут к присяге сегодня.

Мелони сменила на посту премьера Марио Драги, который должен был помочь стране выйти из экономического кризиса, осложненного последствиями пандемии, но не справился со своей ролью и летом подал в отставку, объяснив свой поступок «разногласиями в коалиции». Вслед за его уходом парламент страны был распущен и назначены досрочные выборы.

45-летняя Мелони, ставшая новым премьером Италии, постаралась заверить, что внешняя политика страны с ее приходом к власти не претерпит значительных изменений. В частности, прежними останутся и отношения с Россией.

Вместе с тем, премьер заявила, что членам бывшего кабмина не стоит рассчитывать на места в ее новом правительстве, которое «с пониманием и компетентностью будет противостоять безотлагательности и вызовам нашего времени».