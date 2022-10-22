Видеоролик о невероятной дороговизне жизни в Израиле стал вирусным в Сети

Никто не сказал мне, что коктейль стоит 70 шекелей (почти 1250 рублей) Фото: Shutterstock

В TikTok стал очень популярным видеоролик, автор которого назвал его «Что нужно сделать перед переездом в Израиль».

По всей видимости, этот вопрос является важным для многих и видео за непродолжительное время набрало более 195 тысяч просмотров.

Вполне возможно, что многие пользователи ожидали рекомендаций по заполнению огромного количества бумаг и сбору документов, необходимых для переезда. На самом деле в ролике дается лишь один совет: «Надо стать миллиардером».

Однако, судя по количеству лайков, многие пользователи оказались согласны с автором ролика – жизнь в Израиле действительно очень дорогая.

Под 8-секундным видео с песней Che La Luna девушка с ником didiscissorhands написала:

– Никто не сказал мне, что коктейль стоит 70 шекелей (почти 1250 рублей).

Пользователи TikTok из Израиля активно включились в обсуждение.

– Подожди, пока не увидишь цены на парковку, – написал один.

– Зато в Израиле можно купить BMW по цене Ferrari, – сыронизировал другой.

– О боже, как ты права! – просто согласился еще один пользователь.