Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире22 октября 2022 5:20

Видеоролик о невероятной дороговизне жизни в Израиле стал вирусным в Сети

За короткое время видео набрало почти огромное количество просмотров
Юрий МАЙБОРОДА
Никто не сказал мне, что коктейль стоит 70 шекелей (почти 1250 рублей)

Никто не сказал мне, что коктейль стоит 70 шекелей (почти 1250 рублей)

Фото: Shutterstock

В TikTok стал очень популярным видеоролик, автор которого назвал его «Что нужно сделать перед переездом в Израиль».

По всей видимости, этот вопрос является важным для многих и видео за непродолжительное время набрало более 195 тысяч просмотров.

Вполне возможно, что многие пользователи ожидали рекомендаций по заполнению огромного количества бумаг и сбору документов, необходимых для переезда. На самом деле в ролике дается лишь один совет: «Надо стать миллиардером».

Однако, судя по количеству лайков, многие пользователи оказались согласны с автором ролика – жизнь в Израиле действительно очень дорогая.

Под 8-секундным видео с песней Che La Luna девушка с ником didiscissorhands написала:

– Никто не сказал мне, что коктейль стоит 70 шекелей (почти 1250 рублей).

Пользователи TikTok из Израиля активно включились в обсуждение.

– Подожди, пока не увидишь цены на парковку, – написал один.

– Зато в Израиле можно купить BMW по цене Ferrari, – сыронизировал другой.

– О боже, как ты права! – просто согласился еще один пользователь.

КАРТИНА ДНЯ