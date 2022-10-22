Премьер-министр Израиля запутался в своем воинском прошлом

Яир Лапид опроверг свою же версию событий Фото: REUTERS

Премьер-министр Израиля Яир Лапид опроверг свою же версию событий, о которой сообщил ранее. Так, он рассказал, что служил в Военно-воздушных войсках, хотя ранее утверждал, что проходил службу в бронетанковом корпусе.

Один из телеканалов Израиля опубликовал официальный ответ на запрос о службе премьера в армии. В нем утверждается, что Яир Лапид служил в рядах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в бронетанковом корпусе и даже принимал участие в боевых действиях во время Первой Ливанской войны (что теоретически могло бы быть правдой, поскольку во время данных событий в 1982 году нынешнему премьеру было 19 лет). Кроме того, известно, что Лапид с удовольствием рассказывал о своей службе. В частности об одном случае, когда он вышел из машины, а оставшиеся в ней двое офицеров вскоре были убиты.

Однако в недавнем интервью 12-му каналу премьер заявил, что проходил службу в зенитных войсках ВВС и был уволен оттуда из-за приступа астмы.

На вопрос журналистки о бронетанковых войсках Лапид ответил довольно загадочно.

– Я как-то рассказывал о том, как в начале Первой Ливанской войны была небольшая группа ребят, которые вошли в Ливан с танками на очень странную неделю, – сказал премьер.

Издание «Исраэль Ха Йом» провело собственное расследование, в ходе которого установило, что инцидент с гибелью офицеров во время Первой Ливанской войны действительно имел место, но ни одного солдата по имени Яир Лапид там не было. Кроме того, и предоставленный документ о службе в бронетанковом корпусе, и рассказ самого Лапида о службе в ВВС изобилуют белыми пятнами. Так что сказать доподлинно, где и как проходил воинскую службу нынешний премьер Израиля, до прихода в политику работавший журналистом, невозможно.